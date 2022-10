Adıyaman Tanıtım Günlerine muhteşem açılış

Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimi ile çoğu medeniyetin buluştuğu ve kaynaştığı önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Adıyaman, 9 Ekim Pazar gününe kadar dört gün sürecek organizasyonda bağrındaki tüm güzellikleri İstanbul’dan tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacak.

Adıyaman Tanıtım Günleri açılış törenine, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adıyamanlılar Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Adıyaman'daki kamu ve özel sektör temsilcileri, İstanbul'daki üst düzey bürokratlar ile İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Protokol konuşmalarından önce, Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibi tarafından folklor gösterisi sunulurken, Adıyaman Harfane ekibi tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Tanıtım Günlerinin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’ı 4 gün boyunca Yenikapı etkinlik alanında en güzel şekilde tanıtacaklarını belirterek, tüm katılımcılara programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Adıyaman, farklı kültürlerin ve dillerin bir arada bulunduğu bir ildir. Bugün güzel bir sonbahar ayında bu güzel ortamda Adıyamanlı hemşerilerimizle buluşmak amacıyla programımıza katılarak bizleri şereflendiren TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’a çok teşekkür ediyorum. Adıyaman birçok güzelliği içinde barındıran bir ilimizdir”dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, ise “Kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’ı, sahip olduğu tüm değerlerle Türkiye'nin aynası ve mozaiği İstanbul’da 4 gün boyunca en güzel şekilde tanıtacaklarını belirterek şunları söyledi; “Adıyaman ilimiz, zengin tarihi ve folkloru, doyumsuz güzellikteki coğrafyası, dört mevsimin yaşandığı iklimi, bereketli toprakları, zengin petrol yatakları ve maviliğiyle gökyüzünü kıskandıran Fırat Nehri ile ülkemizin en güzel illerinden bir tanesidir. Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden olan Adıyaman, sahip olduğu 300 dolayında tarihi ve kültürel eserle adeta açık hava müzesi konumundadır. Adıyaman, ölümsüzlüğü gölgede bırakan sırlarıyla 2000 yıldır antik dünyanın derinliklerinde gizlemiş, en büyük gizemi dünyanın sekizinci harikası olarak nitelendirilen Nemrut Dağını bağrında barındıran bir ildir. Adıyaman, 2000 yıl önce Doğu ve Batı medeniyetlerini sentezleyen Kommagene uygarlığının eşsiz hoş görüsüne tanıklık etmiş, güneşin en güzel doğup battığı yer ve güneşin vatanıdır. Ve bugün Türkiye’nin Güneşi İstanbul’da doğmaktadır. Yaratıcının tüm cömertliğini sergilediği bereketli topraklara sahip olan, dört kutsal kitapta ifadesini bulan cennet ırmağı Fırat nehrini ağırlayan ve birçok uygarlığın büyüleyici kalıntılarına ev sahipliği yapan böylesine eşsiz bir ilin Valisi ve hizmetkârı olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyorum”dedi.

Bugün Adıyamanlıların İstanbul’da buluştuğunu belirten TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise, “Yenikapı etkinlik alanı Adıyaman ilimize dördüncü kez ev sahipliği yapıyor. Adıyaman'ın, güneşin doğuşunun ve batışının bilinen en güzel mekanı olduğunu vurgulayan Şentop, "1987 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde, dünya şaheserlerinin 8. harikası ve yeryüzünün en değerli anıt mezarlarından biri Nemrut Adıyaman'a İstanbul'dan selamlar olsun. Sadece Nemrut Dağı'ndan izlemek güneşin doğuş-batışını, bu muhteşem tablo bile Adıyaman'ı öykü dolu cümlelerle anmak ve anlatmak için yeterlidir. Bu anlamda Adıyaman sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen ve tanınan şehirlerimizden birisi. Medeniyetler beşiği Anadolu namı diğer Küçük Asya, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, her şehrinde ayrı bir kültür hazinesi barındıran, tarihin en eski topraklarıdır. İstanbul, dünya ekonomisine yön veren ilk 100 şehir arasında yerini her zaman muhafaza ediyor. İstanbul kozmopolit bir şehir olsa da bazı ilçelerinde Anadolu'dan gelen birçok vatandaşımız çeşitli sebeplerle genellikle kendi şehirlerinden hatta ilçelerinden, köylerinden gelen insanlarla aynı mahalleleri tercih etmişlerdir. Hatta bu sebeple bazı ilçelerimiz barındırdığı yöre insanının adıyla isimlendirilmiştir. İstanbul gibi bir mega kentte, ülkemizdeki her şehrin hatırı sayılır bir nüfusu var tabii ki. Adıyaman da bu şehirlerimizden biri. Adıyaman Tanıtım Günleri büyük ekonomik canlılıklara sebebiyet verecektir inşallah. Memleket özlemi ve sosyal kaynaşmalardan ruhlara şifa, yüzlere neşe olarak yansıyacaktır. Bu sebeple bu tarz organizasyonları çok önemsiyorum”dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından davetliler hep birlikte Adıyaman Tanıtım Günlerinin açılış kurdelesini kesti.

Açılış sonrası, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri programa katılan davetlilerle birlikte standları tek tek dolaşarak, Adıyaman ürünleri hakkında bilgi aldı, davetliler Adıyaman çiğköftesi başta olmak üzere birbirinden lezzetli Adıyaman yemeklerinin tadına baktı.