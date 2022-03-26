Adıyaman Kent Konseyi’nden anlamlı proje

Adıyaman'ın tüm yönleri ile tanıtmak, bilgilendirmek ve gelecek nesillerin bilinç ve aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Kent Konseyi üyeleri Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelindi.

Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, Başkan Vekili Abdulkerim Işık, Yürütme Kurulu Üyelerinden M. Murat Koca ile Av. Ahmet Işık, okul idarecileri ile öğrenciler katıldı.

"İlimize olan yakınlığımızı, sevgimizi arttırma çabasında olacağız"

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Abdulkerim Işık,"Kıymetli öğretmenlerim sevgili öğrenciler, bugün burada Adıyaman Kent Konseyimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlümüzce gerçekleştirilen protokol uyarınca “Şehrimi Tanıyorum, Şehrimi Seviyorum” isimli etkinliğimizi yapacağız. Bu etkinlikte Adıyaman Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri misafirimiz. Özellikle Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, Yürütme Kurulundan Mehmet Murat Koca ve Ahmet Işık bize eşlik ediyorlar. Kendilerine hoş geldin diyorum. Hep beraber ilimizi daha iyi nasıl tanırız, nasıl biliriz, ilimiz hakkında bilmediğimiz neler var, böylece bu bilgilerimizi yenileyerek, güncelleyerek ilimize olan yakınlığımızı, sevgimizi arttırma çabasında olacağız. Bu güzel ve önemli çalışmalarından dolayı da Adıyaman Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum."dedi.

"Gitmedik okul kalmayacak şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz inşallah"

Daha sonra kürsüye çıkan ve kentin fotoğrafları eşliğinde konuşan Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, ise şunları söyledi:

"Bizleri konuk eden Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü ve aynı zamanda Kent Konseyi Başkan Vekilimiz Abdulkerim Işık’a, kıymetli öğretmenlerimize ve programı sonuna kadar ilgiyle, heyecanla takip eden sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hız ve hazın rüzgarına kapılarak kendisinin, çevresinin ve şehrinin farkında olmadan yaşayan insanlar haline geldik ne yazık ki. Özellikle gençlerimizin çevresiyle, doğup büyüdükleri şehirle, onun değerleri, eserleri ve geleceği hakkında umarsız ve ilgisiz olmaları bizleri üzmektedir. Uzun süredir edindiğimiz intibalarla bu konuda ciddi manada bir boşluk olduğunu gördük. Bu konu aynı zamanda Kent Konseyinin faaliyetleri arasında yer aldığı için böyle bir çalışma içerisine girdik. Gitmedik okul kalmayacak şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz inşallah. Bizlere destek veren, şehrimize, ilimize, değerlerimize ve eserlerimize karşı hassasiyet gösteren herkese gönülden teşekkür ediyoruz."