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Adıyaman, İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek tanıtım günlerine hazırlanıyor

Adıyaman, 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin mozaiği İstanbul’da düzenlenecek tanıtım günlerine hazırlanıyor.

09 Eylül 2022 Cuma 19:15
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Adıyaman, İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek tanıtım günlerine hazırlanıyor

Merkezi İstanbul’da bulunan Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Federasyonunun (ADIFED)’in organizatörlüğünde 06-09 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek tanıtım günlerinin güzel bir şekilde geçmesi amacıyla Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında hazırlık toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, bazı kurum amirleri, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Vakıf ve Federasyon Yöneticileri ile STK Başkanları katıldı.
Gerçekleşen toplantıda, Adıyaman’ın sahip olduğu zengin turizm potansiyelini kapsamlı bir şekilde tanıtmak amacıyla Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı’nın organizesinde düzenlenecek tanıtım günleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunularak yol haritası masaya yatırıldı.
​Adıyaman’ın sahip olduğu tüm değerlerin kapsamlı bir şekilde tanıtılması amacıyla Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu organizasyonunda İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek olan tanıtım günlerine Valiliğin ve diğer kurumların katılımcı olarak stant açacaklarını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman Valiliği olarak ilimizin sahip olduğu zengin turizm potansiyeli ile doğal güzelliklerini 4 gün boyunca Türkiye'nin mozaiği İstanbul'da en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Tarihi süreç içerisinde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Adıyaman ilimiz, Kommagene Krallığından günümüze kalan ve dünyanın dört bir yanından her yıl on binlerce insan tarafından gelinip görülen ihtişamlı eserlerin en önemlisi olan 2206 metre yüksekliği ile Nemrut Dağı ve bunun devamı olarak Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Arsemia, Eski Kahta Kalesi ve Perre Antik Kenti ülkemiz ve ilimiz turizmi açısından büyük önem arz etmektedir. Adıyaman, tarihi ve kültürel güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Bugün katılımcılarla yaptığımız toplantı ile programın yol haritasını görüştük. Programın başlanacağı ilk günden son güne kadar farklı etkinliklerle ilimizi en iyi şekilde tanıtarak, Adıyaman’ın bağrındaki güzellikleri medeniyetlerin beşiği İstanbul'daki hemşerilerimizle ve İstanbullularla paylaşacağız ”dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 09.09.2022 17:41
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