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Adıyaman ‘Gençlik ve Çocuk Festivali’ne hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında önümüzdeki günlerde çok amaçlı festival organizasyonuna hazırlanıyor.

27 Eylül 2021 Pazartesi 16:09
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Adıyaman ‘Gençlik ve Çocuk Festivali’ne hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından “Eğlenceye hazır mısınız” temasıyla 1-2-3 Ekim tarihlerinde önemli bir festivalin organizasyonu gerçekleştirilecek.

Eğriçay Karali Parkı’nda düzenlenecek “Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali” kapsamında birinci gün Kahtalı Mıçı, ikinci gün Erkan Serttaş ve Harfane Grubu, üçüncü gün ise, İlyas Yalçıntaş’ın yer alacağı programlarla birlikte, konser, sokak oyunları, animatörler ve nostaljik sinema gösterimi yapılacak.

Festival hazırlıkları hakkında bilgi veren yetkililer, Ekim ayının başından itibaren 3 gün üst üste devam edecek olan programların dolu dolu geçeceğini belirterek, Adıyamanlıların en iyi şekilde yararlanmasını amaçladıklarını belirttiler.

 

Kaynak: PHA
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