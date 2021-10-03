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‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali’nde eğlence dorukta

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali’nde coşku doruk noktasına çıktı.

03 Ekim 2021 Pazar 14:30
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‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali’nde eğlence dorukta
Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Adıyaman Belediyesi’nin Eğriçay Karali Parkı’nda organize ettiği ‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. 
1 Ekim Cuma günü start alan ve 3 gün sürecek olan festival etkinlikleri kapsamında, ilk gün Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçılarından Kahtalı Mıçe, sahne aldı. Programa katılanların yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranlarının karşısına çıkan ünlü türkücü, dilden dile dolaşan türküleri seslendirdi. Dev bir platformun kurulduğu park alanını dolduran binlerce hayranına kendine has üslubuyla türkülerini seslendiren Mıçe, kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman coşturdu. 
Konser arasında bir ara platforma çıkan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, seyirciler karşısında olağanüstü performans sergileyen sanatçı Mıçe’ye çiçek ve plaket takdiminde bulunarak, tebrik ve taktirlerini iletti. Katılımcılara da hitap eden Belediye Başkanı Kılınç, “Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyorsanız sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelisiniz” dedi. Binlerce kişinin yoğun tezahüratlarıyla karşılaşan Başkan Kılınç, bundan sonraki süreçte daha güzel etkinliklerde bir araya geleceklerini söyleyerek, herkese teşekkür etti.   
‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali’ ikinci gününde sokak oyunlarıyla devam etti. Çocuklar bir yandan patlamış mısır ve gazoz eşliğinde sinema keyfi yaşarken, diğer yandan halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma, çuvalla zıplama ve teker sürme gibi eğlenceli oyunlarla gönüllerince eğlendiler. 
Aynı günün akşamında ise, yine sevilen bir ses sanatçısı Erkan Serttaş sahne aldı. Okuduğu hareketli parçalarla hayranlarını coşturan sanatçı Sertaş, gösterdiği performansla herkesin gönlünü fethetti. 
Daha sonra müzikseverlerin gönlünde ayrı bir yeri bulunan, Adıyaman’ın kadim kültürünü yansıtan Harfane ekibi, alkış ve tezahüratlar arasında sahneye çıktı. Yöreye ait parçalar seslendiren Harfane grubu, gecenin geç saatlerine kadar doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu. 
Okunan birbirinden güzel türküleri seyircilerle birlikte dinleyen Belediye Başkanı Kılınç, bir ara park alanında açılan yöresel sergi ve resim gibi görsel objelerin bulunduğu tezgâhlara yönelerek, hepsini tek tek ziyaret etti.  Eşi Hürmet Kılınç ile birlikte sergi alanlarını ziyaret eden Başkan Kılınç, bir yandan da vatandaşlarla selamlaştı, hepsinin hal hatırını sordu. Kadın Gençlik Merkezi ve AFYOL sergilerini gezdi ve etkinlik alanındaki festival hatıra panosunda resim çektirdi. 
İki gün boyunca binlerce kişinin katılım sağlayarak, doyasıya eğlendiği ‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali,’ üçüncü gününde yine Ünlü Sanatçı İlyas Yalçıntaş ve Servet Ekmen’in yer alacağı birbirinden güzel programlarla icra edileceği belirtildi. 
Kaynak: PHA
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