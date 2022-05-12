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Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri ADYÜ gezdi

Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri ve okul öğretmenleri tarafından Adıyaman Üniversitesi'ne gezi düzenlendi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 13:59
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Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri ADYÜ gezdi

Gezi programında Adıyaman Fatih Anadolu Lisesinde eğitim gören 20 öğrenci, Kimya Öğretmeni Ahmet Sağol ve Matematik Öğretmeni Onur Coşkun yer aldı. 
Öğrencilere gezi öncesi Üniversite idari çalışanları tarafından sosyal, sportif, kültürel, eğitim-öğretim, yurt ve yemekhane ile ilgili bilgiler verildi. 
Minyaman Çarşısı, Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüsü ve Perre Antik Kenti görsellerinin de içerisinde bulunduğu kampüs alanını gezen öğrenciler, Tıp Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan anfi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret ettiler. 
Geziden dolayı oldukça memnun olduklarını belirten Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Sağol, "Oldukça verimli bir gezi organizasyonu oldu. Üniversitemiz her anlamda çok donanımlı. Hem Üniversitemiz ile ilgili bilgiler edindik hem de öğrencilerimizin ufukları açıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız başta olmak üzere Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde görevli arkadaşlarımıza okulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

 

Kaynak: PHA
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