Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.527,32
ALTIN
980,51
DOLAR
16,39
STERLİN
20,74
EURO
17,66

'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan kültür-sanat dergisi 'Adıyaman' üçüncü sayısıyla okuyucularıyla buluştu.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:10
7 Okunma
'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu

Adıyaman Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve birbirinden önemli Adıyamanlı yazarlar tarafından hazırlanan kültür, sanat ve edebiyat dergisi 'Adıyaman' üçüncü sayısı ile okuyucularının beğenisine sunuldu.
İlk iki sayısında Adıyaman'ın değerlerine yer verilen derginin son sayısı da tıpkı ilk iki sayıdaki gibi Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın sunuş yazısıyla başlıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut'un röportajıyla zenginleştirilen dergi, Ebubekir Aytekin, Prof. Dr. Muhammet Fatih Alkayış, Mehmet Tepe, Mehmet Özger, Mehmet Yılmaz, Necati Atar, Mehmet Sümer, Hamza Çelenk, Sırrı Özbek, Abdulvehap Ballı, Ahmet Tepe, Ahmet Saygı, Mehmet Hasan Bereket, Hikmet Kızıl, Suat Tekin, Ozan Duymaz ve Ferit Gölgül gibi usta yazarlar ve sanatçıların eserleriyle yine dolu dolu bir şekilde yayımlanan dergi okuyucular tarafından da çok beğenildi.
Adıyaman Belediyesi'nin de bazı önemli çalışmalarına yer verilen dergi ücretsiz olarak dağıtılıyor.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehzadeler şehrinden, sahabe diyarına gönül köprüsü
Şehzadeler şehrinden, sahabe diyarına gönül köprüsü
'Değişime El Ver' projesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
'Değişime El Ver' projesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü oyun sergiledi
SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü oyun sergiledi
Başkan Kılınç, Fuara katılan yayınevi temsilcileri ve yazarlarla buluştu
Başkan Kılınç, Fuara katılan yayınevi temsilcileri ve yazarlarla buluştu
Adıyamanlı kitapseverler hayranı oldukları yazarlarla bir araya geliyor
Adıyamanlı kitapseverler hayranı oldukları yazarlarla bir araya geliyor
Özel çocuklarından özel sergi
Özel çocuklarından özel sergi
Adıyaman'da 5 bin öğrenci sinemayla buluştu
Adıyaman'da 5 bin öğrenci sinemayla buluştu
'Yardımcı Aranıyor' beğeni topladı
'Yardımcı Aranıyor' beğeni topladı
Ünlü Yazarlar, Adıyamanlı kitapseverlerle buluştu
Ünlü Yazarlar, Adıyamanlı kitapseverlerle buluştu
Minik öğrencilerin 'Mini Mina Türk' sergisi açıldı
Minik öğrencilerin 'Mini Mina Türk' sergisi açıldı
Adıyaman'da 'Çocuk Gözüyle Pandemi' sergisi
Adıyaman'da 'Çocuk Gözüyle Pandemi' sergisi
Başkan Kılınç 'Kitap Fuarı'nı ziyaret etti - Videolu Haber
Başkan Kılınç 'Kitap Fuarı'nı ziyaret etti - Videolu Haber
Yazarlar, kitapseverleri fuara davet etti
Yazarlar, kitapseverleri fuara davet etti
Gazeteciler Adıyaman'a hayran kaldılar
Gazeteciler Adıyaman'a hayran kaldılar
Gaziantep'te geleneksel 'Baklava Günü'
Gaziantep'te geleneksel 'Baklava Günü'
SANKO Üniversitesi Gaziantep Kitap Fuarı’nda stant açtı
SANKO Üniversitesi Gaziantep Kitap Fuarı’nda stant açtı
Yazarlar, kitapseverlerle buluşuyor
Yazarlar, kitapseverlerle buluşuyor
Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor
Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor
Başkan Kılınç, öğrencileri Adıyaman Kitap Fuarı'na davet etti
Başkan Kılınç, öğrencileri Adıyaman Kitap Fuarı'na davet etti
Tarihi Cendere Köprüsü'nde Zara'dan hemşerilerine konser
Tarihi Cendere Köprüsü'nde Zara'dan hemşerilerine konser
Taşlar kadınların elinde şekilleniyor - Videolu Haber
Taşlar kadınların elinde şekilleniyor - Videolu Haber
En iyiler: 'GAP Oscar' ödülünü aldı
En iyiler: 'GAP Oscar' ödülünü aldı
Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı - Videolu Haber
Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı - Videolu Haber
İNTERCULTUREL FEST II A.A.L.den
İNTERCULTUREL FEST II A.A.L.den
Birbirinden ünlü yazarlar Adıyamanlılarla buluşuyor
Birbirinden ünlü yazarlar Adıyamanlılarla buluşuyor
SANKO Üniversitesi Gençlik ve Spor Festivali’nde
SANKO Üniversitesi Gençlik ve Spor Festivali’nde
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı
Kahta’da Çocuk Şenliği düzenlendi
Kahta’da Çocuk Şenliği düzenlendi
Belediye Konservatuarında eğitimler devam ediyor
Belediye Konservatuarında eğitimler devam ediyor
Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulunan alanda kazı çalışmaları başladı - Videolu Haber
Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulunan alanda kazı çalışmaları başladı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim