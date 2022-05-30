'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu

Adıyaman Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve birbirinden önemli Adıyamanlı yazarlar tarafından hazırlanan kültür, sanat ve edebiyat dergisi 'Adıyaman' üçüncü sayısı ile okuyucularının beğenisine sunuldu.

İlk iki sayısında Adıyaman'ın değerlerine yer verilen derginin son sayısı da tıpkı ilk iki sayıdaki gibi Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın sunuş yazısıyla başlıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut'un röportajıyla zenginleştirilen dergi, Ebubekir Aytekin, Prof. Dr. Muhammet Fatih Alkayış, Mehmet Tepe, Mehmet Özger, Mehmet Yılmaz, Necati Atar, Mehmet Sümer, Hamza Çelenk, Sırrı Özbek, Abdulvehap Ballı, Ahmet Tepe, Ahmet Saygı, Mehmet Hasan Bereket, Hikmet Kızıl, Suat Tekin, Ozan Duymaz ve Ferit Gölgül gibi usta yazarlar ve sanatçıların eserleriyle yine dolu dolu bir şekilde yayımlanan dergi okuyucular tarafından da çok beğenildi.

Adıyaman Belediyesi'nin de bazı önemli çalışmalarına yer verilen dergi ücretsiz olarak dağıtılıyor.