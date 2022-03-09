'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu

Adıyaman Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile gönüllü edebiyatseverler tarafından hazırlanan kültür, sanat ve edebiyat dergisi 'Adıyaman'ın ikinci sayısı okuyucularla buluştu.

Adıyaman'ın eşsiz kültürünün gelecek nesillere ulaşması amacıyla dolu dolu bir içerikle hazırlanan derginin giriş yazısında okuyuculara hitap eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, dergiye büyük ilgi gösteren tüm okuyuculara teşekkür etti.

İlk sayısında Vartolu Mehmet'in yer aldığı dergi kapağının ikinci sayısında kendi döneminde en üst ligde kaleciğe kadar yükselen Kaleci Dursun (Mehmet Dursun)'a ve iç sayfada çarpıcı hayat hikayesine yer verildi.

48 sayfadan oluşan kültür, sanat ve edebiyat dergisi 'Adıyaman' üç ayda bir rutin olarak yayımlanıyor.