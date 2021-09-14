Adıyaman'da Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulundu - Videolu Haber

Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kuyulu köyü yakınlarında Turuş Kaya Mezarlarında, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda Perre Antik Kent'tekine farklı olarak her odasında değişik mimari yapıya sahip olan kaya mezarları olan Roma dönemine ait 60 mezardan oluşan aile mezarlığı ortaya çıktı.

“60 tane oda mezarlığı tespit edildi”

Perre Antik Kent'ten farklı olarak Roma döneminde kullanılmaya başlayan her oda da değişik bir mimari yapısı olduğu 60 kaya mezarlığın ortaya çıktığını belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Antik kaynaklarda Teharse, Tharsa diye isimlendirilen eski ismiyle Kuyulu (Turuş) köyünde bulunmaktayız. Bu köy biliyorsunuz büyük ve küçük Tümülüs birde Turuş Kaya mezarlıklarıyla ünlü bir köy. Burada Peutiger haritasında Samsat ilçesine giden yol üzerinde olduğu düşünmektedir. Ayrıca hemen Roma dönemi hemen köyün yerleşim alanı içerisinde bulunmaktadır. Söz konusu kaya mezarlıkları oda mezarlıkları içerisinde bu yıl aldığımız izinler sonucu kazı yapmaktayız. Buradaki oda mezarlıkların özellikleri Perre Antik Kentten farklı olarak her oda da değişik bir mimari yapısı olduğu bitkisel bezleme, çeşitli çömlek bezemelerin ve Bukraniumların olduğu kaya mezarlıkların içerisindeyiz. Bu oda mezarlıkların büyüklüğüyle ilgili bir aile mezarlığı olduğunu düşünmekteyiz. Tabi ki mezarlar kreş taşından yapılmış milattan önce birinci yüzyılda yapılmış yani Roma döneminde kullanılmış fakat daha sonra 1999 yılında yapılmış kazılar sonucunda Bizans dönemine ait kandillerde bulunmuştur. Buda Roma döneminden başlayarak Bizans dönemine kadar kullanıldığı düşünülüyor. Yaklaşık 60 tane oda mezarlığı tespit edildi. Bu oda mezarları yapacağımız 15 günlük kazılar sonucunda turizme sunulması düşünülmektedir” dedi.

“Süremiz yeterse yenilerini açığa çıkartmaya çalışacağız”

Yeni kaya mezarlarının ortaya çıkartılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sanat Tarihçisi Arkeoloji Mustafa Çelik, milattan önce 3 binli yıllarda yerleşim görmüş ciddi anlamda kültür potansiyeli çok yüksek olan bir bölge olduğuna dikkat çekti.

Kazılarda farklı olarak iç mimari ve biraz farklı şeylerle karşılaştıklarını aktaran Sanat Tarihçisi Arkeoloji Mustafa Çelik, "Kuyulu köyünde bulunan metropol alanda kazı çalışmalarına başladık. Bulunduğumuz konum tarihsel süreçte milattan önce 3 binli yıllarda yerleşim görmüş ciddi anlamda kültür potansiyeli çok yüksek olan bir bölge büyük ve küçük Tümülüs çevrede yaptığımız incelemelerde çok sayıda farklı dönemlere ait kültür varlıklarıyla karşılaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alan kaya mezarlığı yani metropol alan burada yaklaşık 60 kaya mezarı açığa çıkmış durumda biz bunların temizlik çalışmasını yapıyoruz. Zamanımız yeterse süremiz yeterse yenilerini açığa çıkartmaya çalışacağız. Bölgede var olan diğer kaya mezarlıklarından farklı olarak burada iç mimari olarak biraz farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Özellikle bazı mezarların iç tarafları ciddi anlamda tapınağı sabit düzende iç tarafından sütunlar görüyoruz, sütün başlıkları görüyoruz. Yine Roma ve Yunan mitolojisinde severek kullanılan öküz başı görüyoruz" diye konuştu.

Haberin Videosu :