Adıyaman'da Prehistorik ve Protohistorik Çağ arkeolojik yüzey araştırmaları tamamlandı

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Ezer öncülüğünde gerçekleştirilen 2021 yılı arazi çalışmaları neticesinde özellikle Adıyaman’ın tarih öncesi dönemleri (M.Ö.700.000-6000) üzerine yoğunlaşıldı ve heyecan verici önemli bulgular elde edildi.

“Neolitik Çağ’a ait bulguların elde edildi”

Söz konusu çalışmaların büyük bir kısmı arkeolojik anlamda Adıyaman’ın daha az bilinen bölgelerinde gerçekleşirken, çalışmalarla ilgili konuşan Doç. Dr. Ezer, “Gölbaşı İlçesi’nde tespit edilen taş aletlerin ön incelemesi, söz konusu buluntuların Alt Paleolitik Çağ’a (M.Ö. 700 bin - 250 bin) tarihlenmesi gerektiğini bize göstermektedir. 2020 ve 2021 yıllarında Besni İlçesi’nin güneyinde yapılan arkeolojik tespitler ise; Paleolitik Çağ’ın orta ve son evreleri (M.Ö. 250 bin-25 bin) ile birlikte Neolitik Çağ’a (M.Ö. 10.000- 6000) ait bulguların elde edilmesini sağlamıştır. Böylelikle Adıyaman’ın batısında bugüne kadar bilinmeyen dönemlere ışık tutan önemli bilgilere ulaşılmıştır” dedi.

“50 arkeolojik yerleşim ise arkeoloji literatürüne kazandırılarak tescillenmiştir”

Adıyaman’ın arkeolojik anlamda çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ezer, “1980’li yıllarda ‘Aşağı Fırat Projesi’ kapsamında yapılan arkeolojik faaliyetlerden sonra başlatılan “Adıyaman İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi” son yıllarda Adıyaman’ın tamamında sürdürülen en kapsamlı arkeolojik çalışma olma özelliğini taşımaktadır. 2013 yılından itibaren Adıyaman’ın en kuzeyinden güneyine, en doğusundan batısına birçok bölge araştırılmış ve 300’e yakın arkeolojik sit ziyaret edilerek 132’si üzerinde detaylı çalışma yapılmıştır. İlk kez araştırma ekibimiz tarafından incelenen 50 arkeolojik yerleşim ise arkeoloji literatürüne kazandırılarak tescillenmiştir. Yapmış olduğumuz arkeolojik yüzey araştırmalarının sonucunda Adıyaman’ın arkeolojik anlamda çok zengin bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıkarken, Adıyaman’ın tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze kadar kesintisiz bir şekilde yerleşildiğini net bir şekilde ortaya koymuştur” diye konuştu.

Adıyaman’ın ön tarih ve tarih öncesi dönemlerine ışık tutmaya çalışan projenin bundan sonraki aşamasında mevcut arkeolojik verilerin Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji laboratuvarında incelenerek elde edilen sonuçların kapsamlı bir yayınla bilim dünyası ile paylaşılacağını belirten Ezer, “Çalışmalarımızda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ve Prof. Dr. Cumhur Kırılmış’a teşekkür ediyoruz. Son olarak uzun soluklu bu projede yer alan özverili çalışmaları ile bu projenin arazi çalışmalarının gerçekleşmesini sorunsuz bir şekilde sağlayan ekip üyelerine de teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.