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Adıyaman'da çölyak hastaları piknikte buluştu

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından düzenlenen '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü' nedeniyle çölyak hastaları geleneksel olarak düzenlenen piknikte buluştu.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 17:47
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Adıyaman'da çölyak hastaları piknikte buluştu

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlendiği piknik etkinliği Beşpınar Vadisi'nde düzenlenen yemek ve animasyon gösterisiyle başladı.
Düzenlenen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Eğitim Bir-Sen Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, çölyak hastaları ve aileleri katıldı.
Program Saygı Duruşu İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan açılış konuşmalarıyla birlikte palyaço ekipleri tarafından uzun süre evde olan çocuklar doyasıya müzik eşliğinde eğlenerek bol bol fotoğraf çektiler.
Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Dernek olarak; Çölyak hastaları hakkında farkındalığını arttırmak ve üyelerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek, kendileri gibi insanlar ile bir araya gelmelerini sağlamak için Dünya Çölyak Günü münasebetiyle bir piknik organizasyonu düzenledik. Çölyaklı çocuklarımız ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdiler. Bu etkinliği yapmamızda desteklerini esirgemeyen Adıyaman belediye başkanımıza tüm Çölyaklılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç bey'e, Belediye Başkan Yardımcımız Ramazan Oruç bey'e, Halk Sağlığı Müdürümüz Mustafa Kutlu bey'e, teşekkür ediyorum"dedi.
Başkan Kılınç ise , fırının yeriyle ilgili karar verme aşamasında olduklarını ve en doğru lokasyonu seçerek, hastaların erişimini kolaylaştırmak niyetiyle özel bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, çocuklar artık sıcak ekmek yiyebileceklerini söyledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 09.05.2022 20:47
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