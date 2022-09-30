Adıyaman Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine hoş geldiniz partisi - Videolu Haber

Geçen hafta düzenlediği Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde dört gün boyunca birbirinden önemli sanatçıları Adıyamanlılarla buluşturan Adıyaman Belediyesi kültürel etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

Bir yandan her kesime hitap eden sosyal ve kültürel etkinliklere imza atan Adıyaman Belediyesi, diğer yandan da şehrin değerlerini tanıtmayı ihmal etmiyor. Son olarak, ilkini geçen yıl düzenlediği Adıyaman Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler için 'Hoş Geldiniz Partisi'nin ikincisi bu yıl gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Gençlik Meydanında gerçekleşen etkinliğe binlerce üniversite öğrencisinin yanı sıra TBMM Milli savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve çok sayıda davetli katıldı. Çiğköfte ikramının yapıldığı programa katılan üniversiteli gençler, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen bir birinden güzel şarkı ve türkülerle gece boyunca doyasıya eğlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediyesi'ne düzenlenen programdan ötürü teşekkür ederek, "Belediye Başkanımızın da destekleriyle düzenlediğimiz bu etkinlikle ilimize gelen genç kardeşlerimize 'hoş geldiniz' diyoruz. Bunun yanı sıra etsiz çiğköftenin hem patentine hem de coğrafik işaretine sahip olan Adıyaman'ımızın bu önemli lezzetini gençlerimize ikram ettik. Katkılarından dolayı bir kez daha Adıyaman Belediyesi'ne ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise yaptığı selamlama konuşmasında gençlere verdikleri öneme dikkat çekerek şunları söyledi: "Üniversitemiz de her yıl düzenlediğimiz bu kültürel etkinliğimize katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız Adıyaman'ın kültürünü, özellikle de çiğköftemizi tanıtmaktır. Çiğköftenin hem damak tadı açısından hem de sağlık açısından yeri doldurulamaz. Bu program sayesinde hem kültürümüzü tanıtıyoruz, hem de genç kardeşlerimize 'ilimize hoş geldiniz' diyoruz."

Son olarak sahneye davet edilen TBMM Milli savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise Adıyaman Belediyesine ve ev sahipliği yapan Adıyaman Üniversitesine bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür ederek, Adıyaman'ın gençliğe verdiği öneme dikkat çekip, özellikle AK Parti hükümeti döneminde yapılan yatırımlarla öğrencilerin kalacak problemi yaşamadığına dikkat çekti.

​Konuşmaların ardından sırasıyla Adıyaman Üniversitesi Konservatuar öğrencileri, Aziz Taştan ve Delal Metin ile Harfane ekibi verdikleri konserlerle gençleri coşturdu.

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