Adıyaman Belediyesi'nde Çanakkale Zaferi konseri

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Adıyaman Belediyesi Konservatuarındaki Müzik ve Tiyatro Kulübünde eğitim gören öğrenciler ve belediye korosu, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla 'Şehitler' konulu müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Abdulhamit Han Kültür Merkezi Salonunda gerçekleştirilen dinletiye Adıyaman Belediyesi yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çanakkale kahramanları onuruna seslendirilen türkü ve şiirler davetlilerden büyük beğeni aldı.

Konser sonunda Adıyaman Belediyesi Kültür ve sosyal İşler müdürü H. Mehmet Bereket, sanatçılara teşekkür etti.