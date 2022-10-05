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Adıyaman Belediyesi, şehri ülkenin dört bir yanında tanıtıyor

Adıyaman'ın tanıtımına ciddi önem veren Adıyaman Belediyesi aynı anda üç farklı ilde gerçekleştirilecek olan tanıtım organizasyonlarında yer alarak, Adıyaman'ın tüm güzelliklerini tanıtacak.

05 Ekim 2022 Çarşamba 15:32
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Adıyaman Belediyesi, şehri ülkenin dört bir yanında tanıtıyor

Adıyaman Belediyesi, 5-9 Ekim tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek olan 'Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri'nde, yine 5-9 Ekim tarihleri arasında bu kez Ankara'da gerçekleştirilecek olan 'Tam Sana Göre Festival'inde ve 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 'Adıyaman Tanıtım Günleri'nde şehri tüm zenginlikleriyle tanıtmak için stant açacak.
Gerçekleştirilecek olan tanıtım organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın zenginliklerini, güzelliklerini ve misafirperverliğini herkesin görmesi için her platformda yer aldıklarını dile getirerek, "Kültürü, doğası ve tarihiyle eşsiz bir yer olan Adıyaman'ımızı tüm dünyaya tanıtmak için göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hassasiyetle çalışıyoruz. Bu tanıtımın bir ayağı olan farklı şehirlerdeki organizasyonlarda da Adıyaman Belediyesi olarak yer alıp, şehrimizin tüm zenginliklerini davetlilere anlatıp, göstermeye çalışıyoruz. Bu yıl da bu tür organizasyonlar bakımından oldukça bereketli bir yıl oldu. Özellikle Ekim ayı içerisinde üç büyük şehir de gerçekleştirilecek olan birbirinden bağımsız organizasyonlarda bizde stant açarak misafirlerimizi ağırlayacağız. Bursa'da yaşayan tüm hemşerilerimizi ve Adıyaman'ı merak eden vatandaşlarımızı 5-9 Ekim tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek olan 'Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri'ne, Ankara'da yaşayan tüm hemşerilerimizi ve Adıyaman'ı merak eden vatandaşlarımızı da yine 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan 'Tam Sana Göre Festival'ine ve son olarak da her yıl artık geleneksel hale getirdiğimiz, İstanbul'daki 'Adıyaman Tanıtım Günleri' için de İstanbul'daki tüm hemşerilerimizi ve Adıyaman'ın güzelliklerimi merak eden vatandaşlarımızı 6-9 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan etkinliklerimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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