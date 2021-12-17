Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın tanıtımına katkı sunuyor

Adıyaman'ın yurtiçinde ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtılması için yoğun gayret gösteren Adıyaman Belediyesi, medeniyetlerin buluştuğu şehir olarak bilinen İstanbul'da düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nin de açtığı stantla Adıyaman’ın eşsiz lezzetlerini, kültürünü ve tarihini tanıtmaya devam ediyor.

16-19 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı Etkinlik Alanında misafirlerini ağırlayacak olan Adıyaman Tanıtım Günleri dolayısıyla İstanbul'da bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da, hem alandaki stantları tek tek gezerek tanıtım günlerine katılan kurum ve esnaflarla bir araya gelip, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Hem de Adıyaman Belediyesi'nin standını ziyaret eden vatandaşlarla sohbet edip, Adıyaman hakkında bilgiler verdi.

Yoğun ilgi gören stant da badem, içli köfte ve üzüm başta olmak üzere Adıyaman'ın en bilindik yöresel ürünlerini de misafirlerine ikram ettiklerini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehri her anlamda tanıtmak için çeşitli argümanlar kullandıklarını da sözlerine ekleyerek, "Huzurun ve barışın kenti kadim şehrimiz Adıyaman'ımızı tüm değerleriyle tanıtmak amacıyla İstanbul Yenikapı’dayız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde güzel bir etkinlikte buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyelerimize ve buraya güç veren tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adıyaman Tanıtım Günlerine katılan vatandaşlar ise eşsiz bir tarihe, lezzete ve kültüre sahip olan Adıyaman'ı yakından tanımanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.