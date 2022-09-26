Adıyaman 13 farklı ülkede tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projesi olarak dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelerek Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yüksek öğretim gören 13 farklı ülkeden öğrenciler, Adıyaman Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Gezginler Zirvesi Adıyaman' projesi kapsamında şehri Adıyaman ve komşu illeri gezme fırsatı buldu.

Adıyaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen proje kapsamında Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerleri başta olmak üzere; Afşin Asdhab-ı Kehf, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa Halfeti bölgelerini de gezip tanıma ve tanıtma fırsatı bulan öğrenciler, dört gün süren ziyaretin son gününde kendilerine ev sahipliği yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarette misafirleriyle tek tek sohbet eden Başkan Kılınç, proje hakkında kısa birbilgi vererek, "İlk olarak iki yıl önce başlattığımız projede 23 farklı ülkeden öğrenciyi Adıyaman'da ağırlamıştık. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz projemizi yeniden hayata geçirdik. Her yıl sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere farklı ülke ve öğrenci gruplarıyla faaliyeti devam ettireceğiz. Dünya lideri olarak "Dünya beşten büyüktür" diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemize gelip yükseköğrenim alan 140 ülkeden fazla öğrenci, dünya barışının umudu, kendi ülkelerinin gelişimlerinde, ihya olmalarında çok önemli görevler üstlenmektedirler. Bizler de Adıyaman Belediyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın heyecanını paylaşıyor, dış politikadaki doğru ve stratejik politikalarını destekliyoruz. Projenin amacı başta Adıyaman'ımızın dünya ülkeleri nezdinde tanıtımı, değerlerinin bu vasıtayla ortaya konmasıdır. Adıyaman'da 'Turizmin Yeniden Canlandırılması' projesini hayata geçiren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın faaliyetini de destekleyici bir çalışma olarak oldukça kayda değerdir. İlimizle beraber Mezopotamya sahasındaki illerimizin de dahil edilmesi ile bölgesel turizm potansiyelinin, tarihi değerlerinin öğrencilerimiz vasıtasıyla sosyal medya paylaşımlarıyla, yazacakları makale ve gezi notlarıyla, ülkelerindeki networklarla öne çıkarıp, bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak olan gençlerimizi bu kadim şehirde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Ziyaret boyunca Adıyaman'ın tarihi yerlerini gezip, çiğköftenin tadına bakan öğrenciler ise proje kapsamında çok güzel bir gezi gerçekleştirildiğini söyleyerek, kendilerine bu imkanı sunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve Özel Kalem müdürü Nevzat Yıldırım'a teşekkür etti.

Başkan Kılınç ziyaret sonunda; Projeye Cubiti'den katılan Hawa Moumin'ya, Endonezya'dan katılan Dewi Amine ile Siti Kameliya'ya, Bosna Hersek'ten katılan Nermina Guzanovic'a, Uganda'dan katılan Rayyanah Bowa'ya, Kırgızistan'dan katılan Mirzhan Kaparova'ya, Suriye'den katılan Fatma Selim ile Reham Asali'ye, Afganistan'dan katılan Mila Rajabi ile Ayesha Arsari'ye, Filistin'den katılan Majd Almassri'ye, Malezya'dan katılan Husna Binti Kamar Din'e, Kazakistan'dan katılan İsmira Julfayeva'ya, Lübnan'dan katılan Mariam Zaarour'ya, Somali'den katılan Fereeha Ali'ye ve Türkiye'den katılan Sena Özkök'e teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.