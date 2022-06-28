7. Türk Dünyası Belgesel Film Festival’i Adıyaman’da duyuruldu

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti ve Küresel Gazeteciler Konseyi Adıyaman Temsilcisi İbrahim Aslan’ın ev sahipliğinde yapılan Yerel Medya Meclis Toplantısı’nda Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, festivalin yol haritasını yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

"30 Ağustos 2022 tarihine kadar müracaatlarımız sürecektir"

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Demir, film festivalinin bu yıl ki konusunun Türk dünyası ve Türk’ün dünyaya bakış açısı olduğunu aktardı,"Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu bilindiği gibi 7 yıldan bu yana Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Kültür, Sanat, Sinema Vakfı Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türksoy, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri ile birlikte öğrenci ve profesyonel kategoride Türk Dünyası Belgesel ve Film Festivalini düzenliyoruz. Bu yılda 7. düzenleyeceğimiz film festivalimizin teması Türk kültürü ve Türk’ün dünyaya bakış açısı. Festivalimize müracaatlarımız Şubat ayı itibariyle başlamıştır. 30 Ağustos 2022 tarihine kadar müracaatlarımız sürecektir. Türkbelgesel.com sitemizde müracaat şartları mevcut. 7 Türk cumhuriyetimiz başta olmak üzere, özerk Türk cumhuriyetleri ve Türk bölgelerindeki radyo, televizyon, sinema çalışanı ve öğrenci ve profesyonel arkadaşlarımız bize müracaat edebilir. Tertip komitesi olarak az önce de bahsettim 13 tane üniversite bizim proje ortağımız. Türkiye’den İstanbul Üniversitesi, Niğde-Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yozgat-Bozok Üniversitesi ve Zonguldak Üniversitesi, Azerbaycan’dan Bakü Devlet, Azerbaycan Medeniyet ve İnce Sanat Üniversiteleri, Kazakistan’dan Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Jurganov adına Sanat Akademisi, Kırgızistan’dan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Makedonya’dan Amerikan Fon Üniversitesi, KKTC’den Yakın Doğu Üniversitesi. Her yıl Ekim’in ilk haftasında İstanbul’da bize gelen filmleri üniversitelerin Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü hocalarının ön seçici kurul ile öğrenci ve profesyonel filmlerin finale kalması ile başlatıyoruz. Ekimin ilk haftasında esas jürilerin ve profesyonel jürilerin toplanıp finalist filmleri izlemesiyle ve ilk 3 filmi belirlemesiyle sonuçlandırdığımız akşam gala ödül törenimizi yapıyoruz. Ödül alan ve finale çıkan filmleri Türk coğrafyasında gösterime çıkıyoruz. İlk gösterim yerimiz Azerbaycan. Türk dünyası bilindiği gibi Doğu Türkistan’dan Avrupa içlerine kadar dünyanın her bölgesine yayılan bir millet. Bu milletin kültür ve marifetini sinema yoluyla ortaya çıkartıp, ortay çıkan bu değerleri kendi akrabalarımıza, dünyaya sunmak. Federasyonumuza bağlı cemiyetler bize destek veriyor. Ayrıca İbrahim beye ve Mercan Tv’ye teşekkür ediyorum." dedi.