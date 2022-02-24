455 öğrencinin katılımıyla '1.Kültürlerarası Yemek Etkinliği' gerçekleştirildi

Merkezi Derslikler Fuaye Alanı’nda yapılan etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

21 ülkenin geleneksel tatlarının sergilendiği program, birbirinden güzel görüntülere sahne oldu.

Almanya, Azerbaycan, Burkina Faso, Filistin, Gine, İran, Mısır, Özbekistan, Senegal, Surinam, Somali, Suriye, Türkmenistan, Yemen, Ürdün Afganistan, Bulgaristan, Cezayir, Çat, Fas, Hollanda, Irak, İsveç, İsviçre, Kazakistan, Mali, Nijerya, Pakistan, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere ait yöresel lezzetler misafirlerden tam not aldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, etkinliğin yabancı ve Türk öğrencilerin kaynaşması ve bir arada huzur içerisinde yaşayabilmeleri adına düzenlenmiş bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.

"Bugün savaş halinde olan Rusya ve Ukraynalı öğrencilerimiz de hünerlerini sergilediler"

Konuşmasında barış mesajı veren Prof. Dr. Turgut, "Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler tarafından hazırlanan bu etkinlik ile Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kaynaşması hedeflendi. Savaş çanlarının çaldığı bugünlerde bir barış etkinliği gerçekleştirmeyi düşündük. Öğrencilerimizin birbirleriyle ve Türk öğrencilerle kaynaşmasını hedefledik. Tüm yabancı öğrencilerimiz kendi ülkelerine ait yemekleri tanıtmak üzere çeşitli lezzetler sundular. Yemeklerin birbirinden güzel olduğunu deneyimledik. Bugün il protokolümüzle birlikte öğrencilerimizin sıcak bir ortamda birbirleriyle kaynaşmalarına şahit olduk. Bu görüntüler bizleri çok mutlu etmiştir. Suriye ağırlıklı 21 ülkeden öğrencilerimiz var. Bugün savaş halinde olan Rusya ve Ukraynalı öğrencilerimiz de hünerlerini sergilediler. Onlar savaşırken, öğrencilerimizin burada barış içerisinde yaşadıklarını gördük. Demek ki askeri tedbirler değil, halkaların birbirlerine hissettikleri duygular daha önemli. Biz buradan bir barış mesajı da vermek istiyoruz. Tüm milletlerin birbiriyle kaynaşabileceğini ve barış içerisinde yaşayabileceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu anlamlı ve güzel etkinlikte emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."dedi.