23 Nisan, Kahta’da coşkuyla kutlandı

Kahta ilçesindeki 23 Nisan kutlamaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda devam eden programa çok sayıda öğrenci katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kubilay İlkokulu öğrencileri günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, sandalye kapmaca yarışması yaptı.

Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi ve Kubilay Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi.

Program konuşan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, "23 Nisan 1920'de kayıtsız şartsız millete verilen hâkimiyet 102 yıldır yüce milletimizin iradesindedir. Milletimizin karakterinin bir yansıması olan milli egemenlik anlayışı, bu milletin damarlarında hep vardı ve var olmaya devam edecektir. Bildiğiniz gibi 23 Nisan bize çifte bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk egemenlik sevincini yaşadığımız bu günü egemenliğin teminatı olan çocuklara armağan etmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu bayram ilk milli bayramımız olmasının yanında, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olmasıyla da bizleri onurlandırmakta ve ülkemiz bu güzel bayramı dünya çocuklarıyla birlikte kutlamaktadır" şeklinde konuştu.

Yapılan gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Selami Korkutata ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, '23 Nisanda 23 bin Öğrenciye 23 bin Oyuncak' projesi kapsamında emeği geçen Adıyaman Gönüllüler Derneği Başkanı Nihat Yılancı ve projenin her türlü kademesinde emeği geçen Koray Akyıldız’a teşekkür plaketi takdim etti.

Program, ‘23 Nisanda 23 bin Öğrenciye 23 bin Oyuncak’ projesi kapsamında öğrencilere oyuncak dağıtılması ve öğrencilerin Kahta Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğlenmesiyle sona erdi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Kubilay İlkokulu öğrencisi Furkan Balta’ya devretti.