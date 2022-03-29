2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi

25 Mart Cuma günü Sümer Park içerisinde bulunan Yöresel Ürünler Pazarında gerçekleştirilen törenle başlayan ‘Kayısı Çiçeği Şenlikleri’ kapsamında Tenis Turnuvası, Coğrafi İşaretli Malatya Yöresel Ev Yemekleri Yarışması, Yamaç Paraşütü, Bisiklet Turu, Trekking, Panel, Konser ve Workshop etkinlikleri düzenlendi.

2’nci Kayısı Çiçeği Şenlikleri kapsamında;

Şenlikler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tenis kortlarında düzenlenen ve 40 erkek 20 bayan Tenisçinin katıldığı Tenis Turnuvası ile start almıştı. Düzenlenen Turnuva sonunda; Erkeklerde; Ulaş Bahçeci birinci olurken, ikinci Nihat Alageyik, üçüncü Ali Argana oldu. Kadınlarda ise; birinciliği Elif Azra Dalhançer, ikinciliği Şeyda Aydın, üçüncülüğü ise Aysel Ateş aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MABESEM Fuaye Alanında 26 ev hanımının katılımı ile gerçekleştirilen ‘Coğrafi İşaretli Malatya Yöresel Ev Yemekleri’ yarışmasında Arapgir dolaması ile Kübra Öztürk birinci olurken, ikinciliği haşlama içli köfte ile Sevgican Buruk, üçüncülüğü ise Kiraz yaprağından ekşili köfte yemeğiyle Aynur Ürkmez, dördüncülüğü Akçadağ kömbesi ile Gülhan Kılıç Özdemir aldı. Tiritli köfte yemeği ile Fatma Acar ise beşinci oldu.

Şenlikler kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar haricinde Akçadağ İlçesinde yaklaşık 100 katılımcının yer aldığı Trekking, Kale İlçesinde Yamaç Paraşütü, Arslantepe Höyüğü ile Kale İlçesi arasında Bisiklet Turu da yapıldı. Yapılan sportif etkinliklerde birçok sporcu yer aldı. Festivalin son gününde ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi MYO Yerleşkesinde Şefler Nursen Mangut, Mustafa Polat, Haldun Tuzel, Yeşim Kaya tarafından Kayısı ve Malatya yöresel mutfak ürünlerinden oluşan malzemeler ile yemek ve tatlı yapılarak Workshop gerçekleştirildi.