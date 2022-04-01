Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.252,75
ALTIN
912,39
DOLAR
14,69
STERLİN
19,26
EURO
16,23

2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilki, Gaziantepli olan Galatasaray eski başkanı merhum Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları’nın ikincisi SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek.

01 Nisan 2022 Cuma 15:38
3 Okunma
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek

Mustafa Cengiz anısına düzenlenen 1. Gazi Oyunları’nın kapanış etkinliği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Irak Cumhuriyeti Gaziantep Baş Konsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, belediye yöneticileri, sporcular ve öğretmenleri katıldı.
Vali Davut Gül, Gaziantep’in hedefleri olan ve sürekli ilerleme sağlayan bir şehir olduğunu anımsatarak, “Sporla ilgili baktığımızda 10 sene önceki konumumuzla şimdiki konumumuz çok daha ileri noktada. Sizlere inanıyoruz, başarılarınızı daha ileriye taşıyacağınızı biliyoruz. Bu anlamlı organizasyona emek verip katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konukoğlu Ailesi’nin Gaziantep’in sanayileşmesi başta olmak üzere birçok alanda büyük katkılar sunduğunu söyledi. 
Şahin, “Merhum Sani Bey, 1987 yılında beni işe aldığında öğrettiği ilk konu ‘İşin Hilesi Dürüstlük’ ilkesidir. Sani Konukoğlu deyip geçmeyeceksin, bugün Gaziantep’in sanayileşmesinde beş nesil Konukoğlu Ailesi ile merhum Sani Bey’in çok büyük emeği var” diye konuştu.
Konukoğlu Ailesinin hem ekonomik değer kattığını hem istihdam sağladığını hem de kentin okul, cami gibi ihtiyaçları ile sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere her alanda yaşama dokunduğuna dikkat çeken yapan Şahin, “Konukoğlu Ailesi, hem aş, iş üretiyor hem de şehir için çalışıyor. Türkiye’nin en büyük camisi yapılıyor, Millet Bahçesi içerisinde SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu adına bir cami yapılıyor. Aile, hastanesiyle, okuluyla her alanda yaşama dokunuyor” ifadelerini kullandı.
Konukoğlu Ailesi’nin birçok alanda olduğu gibi şehrin sporuna da büyük katkılar sunduğunu anımsatan Şahin, “Ne zaman aile işin başına geçtiyse takımlarımız Süper Lig’e çıktı. Bu tesadüf değil çalışınca, fedakarlık edince başarı da geliyor. Allah Konukoğlu gibi ailelerin sayısını artırsın” temennisinde bulundu.
Şahin, “Gazi Oyunları’nın birincisini Mustafa Cengiz anısına düzenledik. İkincisini ise önümüzdeki yıl rahmetli Sani Konukoğlu Bey anısına yapacağız. Merhum Sani Bey ve Mustafa Cengiz’i rahmetle anıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 
2023 yılında, SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek 2. Gazi Oyunları’nın tarihi ilerleyen dönemde duyurulacak.
 Birincisi, Galatasaray’ın 37. Başkanı merhum Mustafa Cengiz anısına düzenlenen ve 10 Mart 2022’de başlayıp 18 gün süren, 18 ayrı spor tesisinde organize edilen Gazi Oyunları’nda 15 branş, 70 kategoride performanslarıyla öne çıkan 982 sporcuya, kupa, madalya ve toplam 834 bin 500 Türk lirası para ödülü verildi. 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Klasik Türk Müziği sanatçıları kulakların pasını sildi
Klasik Türk Müziği sanatçıları kulakların pasını sildi
Coğrafi tescilli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı
Coğrafi tescilli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı
Adıyaman Kent Konseyi’nden anlamlı proje
Adıyaman Kent Konseyi’nden anlamlı proje
Kayısı çiçeği şenlikleri başladı
Kayısı çiçeği şenlikleri başladı
Ağca: Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yoludur
Ağca: Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yoludur
Devlet sanatçılarından 'Yörelerden Gönüllere Konseri'
Devlet sanatçılarından 'Yörelerden Gönüllere Konseri'
Müzede tarih sanatla renklendi
Müzede tarih sanatla renklendi
Adıyaman Belediyesi'nde Çanakkale Zaferi konseri
Adıyaman Belediyesi'nde Çanakkale Zaferi konseri
15. Gap Oscar'ı ödül töreni Malatya’da düzenlenecek
15. Gap Oscar'ı ödül töreni Malatya’da düzenlenecek
Adıyaman'da tarihe sığmayan destanın 107. yıldönümü kutlandı
Adıyaman'da tarihe sığmayan destanın 107. yıldönümü kutlandı
‘Çanakkale Aynı Ruh’ tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu
‘Çanakkale Aynı Ruh’ tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu
Başkan Kılınç, 'Adıyaman' dergisi yazarlarıyla buluştu
Başkan Kılınç, 'Adıyaman' dergisi yazarlarıyla buluştu
‘Gönül Cemresi’ Türk Halk Müziği konserine yoğun katılım
‘Gönül Cemresi’ Türk Halk Müziği konserine yoğun katılım
Minik öğrenciler tiyatroyla bilinçlendirildi
Minik öğrenciler tiyatroyla bilinçlendirildi
'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu
'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu
Besnili Kadınlar Aile Destek Merkezi ile meslek öğreniyor
Besnili Kadınlar Aile Destek Merkezi ile meslek öğreniyor
Ünlü Pop Sanatçısı Emre Aydın Gazi şehirliler için konser verdi
Ünlü Pop Sanatçısı Emre Aydın Gazi şehirliler için konser verdi
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim