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2 bin yıllık tarih, çağdaş sanatla buluştu

Kommagene Uygarlığının 2 bin yıllık kentlerinden birisi olan Perre Antik Kent, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçıların çağdaş sanatına ev sahipliği yaptı.

04 Ekim 2022 Salı 16:02
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2 bin yıllık tarih, çağdaş sanatla buluştu

Kommagene Uygarlığının 2 bin yıllık kentlerinden birisi olan Perre Antik Kent, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçıların çağdaş sanatına ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Üniversitesi tarafından bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Perre Uluslararası Sanat Çalıştayına Almanya, Azerbaycan, Rusya, Portekiz, Mısır, Karadağ, Hindistan, Bulgaristan gibi ülkelerden sanatçıların yanı sıra 74 sanatçı, 100’ün üzerinde akademisyen ve öğrenci, 300’e yakın atölye kontenjanları katılıyor.

1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştay, 2 bin yıllık tarihi geçmişi olan Perre Antik Kentte düzenleniyor.

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent nekropol alanındaki kaya mezarları bu kez sanatçıları içine aldı. Birbirinden ilginç çağdaş sanat bu mağaraların içinde veya önünde icra edildi. Konferans, konser, performans gösterileri ve atölye çalışmalarıyla çalıştay sürüyor.

Çalıştayın Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Büşra Kuruçay, ilkini 2018 yılında yapılan çalıştayın 2.’sini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Perre Antik Kentte gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı dolu dolu geçiyor. Bu yıl çalıştayımıza 74 sanatçı, 100 öğrenci ve akademisyen, 300 atölye kontenjanlarıyla katılım sağlanıyor. Konserlerle, panellerle, eser üretimleriyle, performans gösterileriyle ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen mezar odalarındaki sergiler ile farklı, çağdaş, güncel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz” dedi.

Farklı üniversitelerden gelen öğrenci ve öğretim üyeleri de tarihi bir mekanda çalıştaya katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Perre Antik Kentte olmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinlikler 8 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: iha
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