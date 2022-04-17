Galeriler Yazarlar
Adıyaman 17
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84

1800 yıllık askeri gözetleme kulesi koruma altına alınacak - Videolu Haber

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanlar tarafından tesadüfen bulunan 1800 yıl öncesine ait askeri gözetleme kulesi müze yetkilileri tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporlarla birlikte koruma altına alınması hedefleniyor.

17 Nisan 2022 Pazar 12:41
4 Okunma
1800 yıllık askeri gözetleme kulesi koruma altına alınacak - Videolu Haber

Gerger ilçesine bağlı Konacık köyü kırsalındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan ve tesadüfen çoban tarafından tespit edilen Orta Çağ'dan 1800 yıl öncesine ait askeri gözetleme kulesi bulundu. Kale müze yetkilileri tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporlarla birlikte kale koruma altına alınması hedefleniyor.
"Kalyonun güvenini sağlamak amacıyla kurulmuş "
Orta Çağ'dan 1800 yıl öncesine ait askeri gözetleme kulesinde incelemede bulunan Adıyaman Müzesi'nden uzman Mustafa Çalış,"Bu alan Fırat kalyonu dediğimiz alan. Tabi bundan binlerce yıl buraya bir kalyon oluşmuş ve buraya kurulan medeniyetler, bir nevi bu kalyonu buraya kurulan medeniyetler bir nevi bu kalyonun güvenini sağlamak amacıyla kurulmuş Gerger Kalesi olsun, Kımıl dağında tespit edilen kutsal alan olsun ve Gerger Kalyonu süresince bizim tespit ettiğimiz gözetleme kuleleri bunlar sürekli güvenlik amacıyla kurulmuş."dedi.
"Farklı formda seramiklere rastlandı"
Yaptıkları incelemede iç kale, dış kale şeklinde alanların olduğunu ve aynı zamanda seramiklere rastladıklarını aktaran Çalış,"Burada muhtarımızın yapmış olduğu bir bildirim üzerine biz geldik alanda inceleme yaptık. Yaptığımız incelemelerde yine bölgeye hakim bir kale olduğunu tespit ettik. Yaptığımız incelemelerde yine dönem olarak birinci, ikinci yüzyıla, milattan sonra birinci, ikinci yüzyıla tarihleniyor. İlk yerleşim olarak ancak şuanda var olan mevcut yapı daha çok orta çağa ait kalıntılar mevcut. Yine kalede yaptığımız incelemelerde eski dönem kalelerini iç kale, dış kale dediğimiz iki bölümden oluşuyor. Dış kalede daha çok askerler ve yerel halktan insanlar bulunurken, iç kalede alanı yöneten kişiler bulunuyor. İki bölümden oluşan bir kale harici yapılan incelemede seramik formlarına rastlandı. Seramik formlarında yine birinci yüzyıldan itibaren yakın döneme kadar farklı formda seramiklere rastlandı. Şuanda duvarlar ve burç dediğimiz alanlar ayakta kalmış durumda en üst kısımda yine iç kaleye ait odalar mevcut."şeklinde konuştu.
"Gerekli korumalar sağlanacak"
Yapılan inceleme sonrası raporlar hazırlandığını ve alanın tescil altına alınması için çalışma başlattıklarını daha sonra koruma altına alınacağını belirten Çalış,"Alanın tespitinden sonra biz alanla ilgili incelemeleri gerçekleştirdik. İlk yapacağımız şeylerden bir tanesi tüm detaylarıyla raporlayıp tescil altına almak tescil edildikten sonra gerekli korumalar sağlanacak ve devamı gelecektir."dedi.
"Yer altı yerleşim yeri var"
Göbekli Tepe gibi burada umdukları bir çok şey çıkabileceğini ileri süren Konacık Muhtarı Mustafa Kılınç ise,"Bura bizim atalardan kalma yerleşim alanıdır. Daha önce Ermeniler yaşamış burada burası bir kale sonra tahrip oldu. Çok uzun zaman oldu. Şuanda kalıntılar var hala olduğu gibi fakat burada yer altı yerleşim yeri var burada suları çekmişler 7-8 metreden suyu çekmişler demek ki; illa bir yerleşim alanı var burada çok eskiden beri bildiğimiz bir kaledir. Bu sonuçta Tut, Nemrut, Kahta Kalesine kadar burası bir birine paraleldir bağlantılıdır. Bizim talebimiz bura bir an önce devlet tarafından ele alınıp kazı yapılması Göbekli Tepe gibi burada umduğumuz bir çok şey çıkabilir."şeklinde konuştu.
"Umarım köyümüz adına güzel bir çalışma olur"
Son olarak köy halkından Murat Kurt, ise şunları söyledi:
"Biz buralarda hayvan otlatma ve herhan gibi bir gezi amaçlı gezdiğimizde böyle bir yapıyı gördük. Gerek arkadaşlarımız olsun gerek köylülerimiz olsun muhtarımıza bunu bildirdiler muhtarımız tarafından gerekli kurum ve birimlere bildirilerek burada yapılan çalışmada inşallah turizme kazandırılma çalışma yapılacak. Bizde bunu merak ettik Orta çağ döneminden kalma denildiği söyleniliyor umarım köyümüz adına güzel bir çalışma olur."

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı
SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor
SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor
Adıyaman’da Turizm Haftası ‘Kortej’le başladı
Adıyaman’da Turizm Haftası ‘Kortej’le başladı
Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti
Besni Belediyesi’nin Ramazan programına yoğun ilgi
Besni Belediyesi’nin Ramazan programına yoğun ilgi
Vali Çuhadar’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı
Vali Çuhadar’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı
Vali Çuhadar: Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak
Vali Çuhadar: Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
ADYÜ’de Student Talk etkinliğinin ikincisi düzenlendi
ADYÜ’de Student Talk etkinliğinin ikincisi düzenlendi
Uluslararası 2. Perre Sanat Çalıştayının hazırlıkları başladı
Uluslararası 2. Perre Sanat Çalıştayının hazırlıkları başladı
Başkan Kılınç: Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız
Başkan Kılınç: Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız
Ramazan rüzgarı Grup Tillo ile esti
Ramazan rüzgarı Grup Tillo ile esti
Gençlik merkezi son aşamaya geldi
Gençlik merkezi son aşamaya geldi
Serinay Çuhadar, 'Genç Ofis’te gençlerle buluştu
Serinay Çuhadar, 'Genç Ofis’te gençlerle buluştu
Gençler bilgi ve becerilerini yarışarak sergiledi
Gençler bilgi ve becerilerini yarışarak sergiledi
Nemrut Dağı heykelciklerinden 'Okarina' yaptılar
Nemrut Dağı heykelciklerinden 'Okarina' yaptılar
Dünya'nın 8. Harikası Nemrut Dağı ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Dünya'nın 8. Harikası Nemrut Dağı ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Adıyamanlılar, Abdurrahman Önül'ün ilahileriyle güzel bir gece yaşadı
Adıyamanlılar, Abdurrahman Önül'ün ilahileriyle güzel bir gece yaşadı
Usta yemenilerden unutulmayacak performanslar
Usta yemenilerden unutulmayacak performanslar
Usta isimler Adıyamanlılarla buluşuyor
Usta isimler Adıyamanlılarla buluşuyor
SANKO Üniversitesi’nde Kütüphane Haftası kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Kütüphane Haftası kutlandı
Gölbaşı’nda tiyatro gösterisine yoğun ilgi
Gölbaşı’nda tiyatro gösterisine yoğun ilgi
Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi
Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim