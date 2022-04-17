1800 yıllık askeri gözetleme kulesi koruma altına alınacak - Videolu Haber

Gerger ilçesine bağlı Konacık köyü kırsalındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan ve tesadüfen çoban tarafından tespit edilen Orta Çağ'dan 1800 yıl öncesine ait askeri gözetleme kulesi bulundu. Kale müze yetkilileri tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporlarla birlikte kale koruma altına alınması hedefleniyor.

"Kalyonun güvenini sağlamak amacıyla kurulmuş "

Orta Çağ'dan 1800 yıl öncesine ait askeri gözetleme kulesinde incelemede bulunan Adıyaman Müzesi'nden uzman Mustafa Çalış,"Bu alan Fırat kalyonu dediğimiz alan. Tabi bundan binlerce yıl buraya bir kalyon oluşmuş ve buraya kurulan medeniyetler, bir nevi bu kalyonu buraya kurulan medeniyetler bir nevi bu kalyonun güvenini sağlamak amacıyla kurulmuş Gerger Kalesi olsun, Kımıl dağında tespit edilen kutsal alan olsun ve Gerger Kalyonu süresince bizim tespit ettiğimiz gözetleme kuleleri bunlar sürekli güvenlik amacıyla kurulmuş."dedi.

"Farklı formda seramiklere rastlandı"

Yaptıkları incelemede iç kale, dış kale şeklinde alanların olduğunu ve aynı zamanda seramiklere rastladıklarını aktaran Çalış,"Burada muhtarımızın yapmış olduğu bir bildirim üzerine biz geldik alanda inceleme yaptık. Yaptığımız incelemelerde yine bölgeye hakim bir kale olduğunu tespit ettik. Yaptığımız incelemelerde yine dönem olarak birinci, ikinci yüzyıla, milattan sonra birinci, ikinci yüzyıla tarihleniyor. İlk yerleşim olarak ancak şuanda var olan mevcut yapı daha çok orta çağa ait kalıntılar mevcut. Yine kalede yaptığımız incelemelerde eski dönem kalelerini iç kale, dış kale dediğimiz iki bölümden oluşuyor. Dış kalede daha çok askerler ve yerel halktan insanlar bulunurken, iç kalede alanı yöneten kişiler bulunuyor. İki bölümden oluşan bir kale harici yapılan incelemede seramik formlarına rastlandı. Seramik formlarında yine birinci yüzyıldan itibaren yakın döneme kadar farklı formda seramiklere rastlandı. Şuanda duvarlar ve burç dediğimiz alanlar ayakta kalmış durumda en üst kısımda yine iç kaleye ait odalar mevcut."şeklinde konuştu.

"Gerekli korumalar sağlanacak"

Yapılan inceleme sonrası raporlar hazırlandığını ve alanın tescil altına alınması için çalışma başlattıklarını daha sonra koruma altına alınacağını belirten Çalış,"Alanın tespitinden sonra biz alanla ilgili incelemeleri gerçekleştirdik. İlk yapacağımız şeylerden bir tanesi tüm detaylarıyla raporlayıp tescil altına almak tescil edildikten sonra gerekli korumalar sağlanacak ve devamı gelecektir."dedi.

"Yer altı yerleşim yeri var"

Göbekli Tepe gibi burada umdukları bir çok şey çıkabileceğini ileri süren Konacık Muhtarı Mustafa Kılınç ise,"Bura bizim atalardan kalma yerleşim alanıdır. Daha önce Ermeniler yaşamış burada burası bir kale sonra tahrip oldu. Çok uzun zaman oldu. Şuanda kalıntılar var hala olduğu gibi fakat burada yer altı yerleşim yeri var burada suları çekmişler 7-8 metreden suyu çekmişler demek ki; illa bir yerleşim alanı var burada çok eskiden beri bildiğimiz bir kaledir. Bu sonuçta Tut, Nemrut, Kahta Kalesine kadar burası bir birine paraleldir bağlantılıdır. Bizim talebimiz bura bir an önce devlet tarafından ele alınıp kazı yapılması Göbekli Tepe gibi burada umduğumuz bir çok şey çıkabilir."şeklinde konuştu.

"Umarım köyümüz adına güzel bir çalışma olur"

Son olarak köy halkından Murat Kurt, ise şunları söyledi:

"Biz buralarda hayvan otlatma ve herhan gibi bir gezi amaçlı gezdiğimizde böyle bir yapıyı gördük. Gerek arkadaşlarımız olsun gerek köylülerimiz olsun muhtarımıza bunu bildirdiler muhtarımız tarafından gerekli kurum ve birimlere bildirilerek burada yapılan çalışmada inşallah turizme kazandırılma çalışma yapılacak. Bizde bunu merak ettik Orta çağ döneminden kalma denildiği söyleniliyor umarım köyümüz adına güzel bir çalışma olur."

Haberin Videosu :