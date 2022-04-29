15.GAP Oscar’ı ‘Yılın Sanatçısı Ödülü’ Erkan Petekkaya’ya

GAP Oscar’ı ödül komisyonu hafta sonu yaptığı çalışma sonrasında. TV.8 de Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Kırmızı Oda dizisindeki Delikanlı Sadi rolünde gösterdiği yüksek performans nedeniyle sanatçı Erkan Petekkaya’yı 15.GAP Oscar’ı 'Yılın En Başarılı Sanatçısı' ödülüne layık gördü.

"Bu defa sinema ve dizi filmlerde başarı göstereni önceledik"

Kırmızı Oda dizisindeki Delikanlı Sadi rolünde gösterdiği yüksek performans nedeniyle sanatçı Erkan Petekkaya ‘Yılın Sanatçısı Ödülü’ne layık görüldüğünü belirten GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,"Her yıl başarı göstermiş bir sanatçımızı onere etmek teşvik etmek amacıyla ödüllendiriyorduk. Genel de ses sanatçısı ödüllendirdiklerimiz oldu. Bu defa sinema ve dizi filmlerde başarı göstereni önceledik. Çünkü pandemi döneminde hepimiz genelde dizi ve sinema izleme fırsatı çok bulduk. Sinema ve Tv dizilerinde ülkemizde önemli ilerleme oldu, sektör gelişti bizde bu doğrultuda değerlendirme yaptık. Kırmızı Oda dizisinin (Delikanlı Sadi) Erkan Petekkaya’nın "Ben bu dünyayı, bu dünyadaki insanları affetmiyorum Hocam." Sözlerinin yer aldığı sahnedeki üstün performansı nedeniyle 15.Gap Oscar’ı 'Yılın En Başarılı Sanatçısı' ödülüne layık görüldü. Sanatçımız Erkan Petekkaya ödülünü almak üzere 14 Mayıs 2022'de Malatya’da olacaktır. Sanat duyarlılığı yüksek Malatya’da sanatseverlerle de bir araya gelecektir. "dedi.