15. Gap Oscar'ı ödül töreni Malatya’da düzenlenecek

GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi tarafından her yıl organize dilen uluslararası 'GAP Oscar’ı ödül töreni 3-4 yıldır yaşanan olaylar, depremler, Suriye idlib, pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalındığını ve bu yıl GAP Gazeteciler Birliği Genel Yönetim Kurulu Şanlıurfa il temsilciliğinde düzenlediği toplantıda 15'inci GAP Oscar’ına Malatya'da start verildiği açıklandı.

15.GAP Oscar'ı ile ilgili yapılan basın toplantısına GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Saim Ayhan, Genel Başkan Danışmanları Yılmaz Çoban, Hüseyin Güzel ve çok sayıda gazeteci katıldı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Yönetim Kurulu Şanlıurfa il temsilciliğinde gazetecilerle bir araya gelen GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,"Uluslararası 'GAP Oscar’ı ödül töreninin 15'incisi bu yıl 14 Mayıs 2022’de Malatya’da düzenlenecek. 3-4 yıldır yaşanan olaylar, depremler, Suriye idlib, pandemi v.s derken ertelediğimiz ara verdiğimiz 'GAP Oscar’ını bu yıl düzenleyeceğiz."dedi.

"İnşallah barış havasının yaygın olduğu ortamda yaparız"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile ateşkesle sonuçlanmasıyla organizasyonun barış havasının yaygın olduğu ortamda geçmesini temenni eden Kıymaz,"Bu yılda Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması hepimizde derin bir kaygı uyandırdı. Temennimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arabulucu çalışmaları gayretleri, hür dünyanın tepkisiyle bu sıcak çatışma bir ateşkesle sonuçlanır ve bu organizasyonu inşallah barış havasının yaygın olduğu ortamda yaparız. GAP Gazeteciler Birliği Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısı sonucu 15.GAP Oscar'ı ödüllerinden yılın devlet adamı ödülü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, yılın valisi ödülü Hakkâri Valisi İdris Akbıyık’a, yılın başarılı siyasetçisi ödülü TBMM MSK Başkanı Ahmet Aydın’a, yılın belediye başkanı ödülü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahhattin Gürkan’a, yılın bürokratı ödülü T.C. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu’ya, yılın başarılı akademisyeni ödülü Prf. Kürşad Zorlu’ya verilecektir."şeklinde konuştu.

"15.GAP Oscar'ı nedeniyle 14 Mayıs’ta Malatya’da olacaklardır"

Ödüller için GAP Gazeteciler Birliği üyeleri ve takipçileri önerileri ödül komisyonu tarafından değerlendirileceğini hatırlatan Kıymaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ödül için cemiyetimiz üyeleri ve takipçilerimizin önerileri ödül komisyonumuz tarafından değerlendirilmektedir. 30 civarında ödül alacaklar içerisinde birçok dalda dünyanın çeşitli ülkelerinden devlet, siyaset, sanat ve iş dünyasından önemli kurum ve kuruluş temsilcileri 15.GAP Oscar'ı nedeniyle 14 Mayıs’ta Malatya’da olacaklardır.

Bu organizasyon nedeniyle çok sayıda basın mensubu TV ve gazete temsilcileri organizasyonu takip etmek üzere geleceklerdir. Onlarca televizyon yurt içinden ve dışından programı canlı yayınlayacaklar. Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacağız. Marifet iltifata tabidir sözü gereği güzel işler yapanları taltif edeceğiz bu vesile ile Malatya ve bölgemizde tanıtılmış olacaktır. Bu organizasyona Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Mardin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elâzığ, Muş ve Van gibi bölge illerimizden de gazeteciler ve STK temsilcileri katılım sağlayacaklardır."