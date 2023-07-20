6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da deprem sonrası oluşturulan toplu yaşam alanlarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Altınşehir mahallesi Bağpınar yolu üzerinde yer alan K-26 konteyner kent yaşam alanında asfaltlama çalışmalarında bulunan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri: “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin ardından evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlarımız için oluşturulan toplu yaşam alanlarımızda düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını ivedilikle sürdürüyoruz.” ifadelerinde bulundular.

K-26 konteyner kent yaşam alanında ikamet eden vatandaşlarımız asfaltlama çalışmalarıyla ilgili ifadelerinde: “Belediyemizin bu husustaki çalışmalarını takdir ediyorum gerek iş makineleri gerek ise personel yeterliliği ile düzenli bir şekilde çalışmaların sürdüğünü görüyoruz. Bizi hiçbir konuda mağdur etmeyen Adıyaman Belediyesine ve Sayın Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür ederiz.” şekline konuştu.



Kaynak : PHA