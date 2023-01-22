Isınma ve sıcak su ihtiyaçları için kombi kullanan hanelerin, alacağı küçük önlemlerle tasarruf edilebileceğini vurgulayan kombiler konusunda uzman olan Fortes Mühendislik A.Ş. Bölge Müdürü, Makine Mühendisi Muhammet Emin NAS, tasarruf yapabilmek için alınacak önlemlere açıklık getirdi.

Kombilerin yanlış kullanımı daha yüksek enerji tüketimine ve daha yüksek faturalara neden olabileceğini belirten Makine Mühendisi Muhammet Emin Nas, birkaç basit yönergeyi izleyerek faturalardan ciddi anlamda tasarruf edilebileceğini dile getirdi. Sn. NAS, yapılacak tasarrufun çevreye de olumlu katkı sağlayacağının altını çizdi.

KOMBİNİN KAPATILMASI TASARRUF SAĞLAMIYOR!

Doğalgaz ile ısınan hanelerin henüz yolun başında yanlış yapabildiğini dile getiren Makine Mühendisi Muhammet Emin Nas, kişilerin en sık yaptığı hatanın ihtiyaçlarına göre çok küçük ya da çok büyük bir model kombi ile ısınmaya çalışması olduğunu söyledi. Sn. NAS, “Kombi kullanan kişilerin en sık yaptığı hatalardan biri de ihtiyaçlarına göre çok küçük ya da çok büyük bir model seçmektir. Kombinizin doğru kapasitede olduğundan emin olmak için, yetkili bir teknisyen tarafından profesyonelce monte edilmesi önemlidir” dedi.

Kombinin sürekli olarak açılıp, kapanması söz konusu olduğuna işaret eden Muhammet Emin NAS, evde olunmadığı dönemlerde kombilerin kapatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

“Evlerde yapılan en büyük hatalardan birisi de kombiyi kullanmadığınız zamanlarda tamamen kapatmaktır. Bu, enerji tasarrufu sağlayacak gibi görünse de aslında ortamın soğumasına neden olabilir ve bu da onu tekrar istenen sıcaklığa getirmek için daha fazla enerji gerektirecektir. Bunun yanı sıra kullanım suyunu optimum sıcaklıkta tutmak, tasarruf sağlayacaktır.” şeklinde ifade etti.

ORTAM SICAKLIĞINI 1 DERECE DÂHİ DÜŞÜRMEK TASARRUFU ARTIRIYOR!

Kombinin sıcaklığının doğru bir şekilde ayarlamasının, enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olabileceğini söyleyen Makine Mühendisi Muhammet Emin NAS, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortam sıcaklığını sadece bir derece düşürmek, gaz tüketiminizden yüzde 6 ile yüzde 7 arasında tasarruf etmenizi sağlayabilir. Ayrıca radyatörlerde oda termostatı ve termostatik vana kullanılması, sıcaklığın istenilen seviyede tutulmasına yardımcı olarak yüzde 15'e varan tasarruf sağlama potansiyeline sahiptir. Son olarak, kombinizin bakımını düzenli olarak profesyonelce yaptırmanız ve binanızın uygun şekilde yalıtıldığından emin olmanız da önemli. Bu ipuçlarını takip ederek enerji faturalarınızdan tasarruf edebilir ve karbon ayak izinizi de azaltabilirsiniz”