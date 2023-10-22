Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman Halk Kütüphanesi yanında düzenlenen kitlesel basın açıklamasına vatandaşlar ve STK temsilcileri katılım sağladı.

Köklü Değişim Adıyaman Temsilciliği adına basın metnini Selim Alan okudu. Sık sık işgalciler aleyhine slogan atan vatandaşlar yetkililerden somut adım atılmasını beklediklerini dile getirdi. Açıklamada, "ümmet olarak yöneticileri muhasebeye, Filistinli kardeşlerimizin kurtuluşunun sadece ordular ile olacağını bildiriyor ve orduları Aksa'ya davet ediyoruz. Rabbimiz tez zamanda özelde Filistin'in, genelde ise tüm Müslümanları kurtaracak adam gibi adamlar nasip etsin." dedi. Basın açıklaması yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak : PHA