Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Su sporları Festivali başladı.KOCAELİ (İGFA) Kocaeli’nde su sporları festivali başladı. Aktivitelerle kente hareket katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4. Su Sporları festivali Pazar günü sona erecek.

FESTİVAL BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 4. Düzenlenen Su Sporları Festivali 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu, milli sporcu Kahraman Aktaş gece yarısı özel ışıklı elbise ile denizde flyboard gösterisiyle başladı. Festival hafta sonu farklı branşta gerçekleştirilecek spor gösteri ve etkinlikleriyle devam edecek.

YAZ MEVSİMİNİN EN KEYİFLİ ANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4. Su Sporları Festivali, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde yapılıyor. Kocaelililer, iki tarafı denizlerle çevrili kentte yaz mevsiminin en keyifli anlarını su sporlarıyla geçirme fırsatı bulacak. Festival etkinlikleri ve gösterileri üç gün boyunca 15:00 ile 21:00 arasında devam edecek.

BİNLERCE VATANDAŞ DENİZ KIYISINA AKIN ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4. Su Sporları Festivali açılışı cuma günü saat 22.00’da ışıklı Flyboard gösterisiyle başladı. 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu, milli sporcu Kahraman Aktaş Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde gerçekleşen gösterisini binlerce vatandaş ilgiyle izledi. Gösteriyi izleyip o anları cep telefonlarına kaydetmek isteyen binlerce vatandaş deniz kıyısına akın etti.

SAHİL KIYISINDA ADIM ATILACAK YER KALMADI

Kıyıda binlerce vatandaş, geceye özel hazırlanan ledlerle donatılmış ışıklı elbisesi ile denizde akrobatik gösteriler yapan Kahraman Aktaş'ı izlemek isteyince sahil kıyısında adım atılacak yer kalmadı. Havai fişek ve lazer gösterisi eşliğinde gece yarısı düzenlenen flyboard gösterisi sahil boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri sonrası hayranları milli sporcu Kahraman Aktaş ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

KEYİF DOLU ANLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Su Sporları Festivali, rekabet dolu gösteri ve etkinliklere sahne olacak. Dev etkinlikte vatandaşlar; Flyboard, Yelken, Kürek, Kano, Su Topu, Su Altı Dalış ve Yüzme branşlarında gösteriler, Kano VR, Vertigo VR, Ralli VR, Su Savaşları, Plaj Futbolu, Plaj Voleybolu, Jet Ski, Deniz Balonu, Bot Aksiyon Turu, Dragon Bot, Macera Parkuru ve Redbull ralli VR, etkinlik aracı ile keyif dolu anlar yaşayacak.