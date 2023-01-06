Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Hayatın İçindeyim” Projesi 65 yaş üstü çınarları tiyatro oyunuyla buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşımızı her zaman hayatın içinde tutarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmalarını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim” projesi ile 60 yaş üzeri bireylerin sosyal ve kültürel anlamda keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra öz benliklerini geliştirebilecek faaliyetler gerçekleştiriyor.

‘DELİRİYORUM BEN HABERİN OLSUN’ TİYATRO OYUNU

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Deliriyorum Ben Haberin Olsun’ komedi tiyatro etkinliğine; Körfez 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü, Gebze Emekliler Derneği, Gebze Türkiye Emekliler Derneği, Gebze Huzur Evi Müdürlüğü, Körfez Barbaros Mahalle Muhtarlığından vatandaşlar katıldı. 60 yaş üzeri vatandaşlara yönelik sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenleyen Büyükşehir yakın zamanda da Ormanya gezisi, Körfezde Mehtap turu, konser, sağlık alanında eğitim, ileri yaş egzersizleri gibi pek çok alanda daha faaliyetler düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Hayatın İçindeyim” Projesi 65 yaş üstü fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, yaşlı bireylere sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden linkinden başvuru yapabilirler.