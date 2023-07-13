Türk Kızılay’ın vekaletle kurban kesim kampanyasıyla hazırlanan kurban payları, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ailelere dağıtıldı. Konteyner kentlerde kalan aileleri tek tek ziyaret eden Kızılaycılar, hayırseverlerin kurban vekaletleriyle hazırlanan 2’şer kiloluk paketleri hanelere ulaştırdıANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, örnek uygulamalarından olan Kızılay Kurban Modeli ile hem ihtiyaç duyana hem de ihtiyacı gidermeye ortak olmak isteyene çözüm oluyor.

Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasıyla kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, hazırladığı 2’şer kiloluk paketlerle de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde konteyner kentlerde yaşayan afetzedelere destek oldu.

Toplamda 2’şer kg’dan oluşan 25 bin paket kurban eti hazırlayan Kızılaycılar, 50 tonluk kurban payını konteyner kentlerde yaşayan ailelere ulaştırdı.

Kızılay et olarak yaptığı dağıtımların dışında aldığı vekâletlerden ayrıca Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kavurma konserveleri hazırlıyor.

Kızılay, hazırlığını yaptığı kurban kavurma konserveleriyle yıl boyu ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaya devam edeceği ve bu yıl yaklaşık 3,5 milyon kişiye kurban eti dağıtmayı planladığı öğrenildi.