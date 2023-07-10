Antalya Muratpaşa ilçesinin ‘Kızıl Fırtınası’ başarılı sporcu Hasan Mert Kızıl, Mardin’de devam eden Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda kazandığı 2 altın madalyaya Milli Takımda mücadele etme hakkı elde etti.MARDİN (İGFA) - Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle Artuklu Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katıldı.

14 Temmuz’da sona erecek turnuvada Muratpaşa Belediyespor’un başarılı sporcusu Hasan Mert Kızıl, +94 kilogramda ringe çıktı. İki farklı kategoride mücadale eden Muratpaşa’nın Kızıl Fırtınası, şampiyonayı iki altın madalyayla tamamladı. Kızıl, elde ettiği başarılı sonuçlarla Milli Takimda mücadele etme hakkını da kazandı.