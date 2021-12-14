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Nobel barış ödülü aday adayı dünyaca ünlü yazardan yeni kitap: Barış Psikolojisi

Kitapları 73 dile çevrilen, 80 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü aday adayı Akif Manaf’ın, çığır açan yeni kitabı “Barış Psikolojisi” raflardaki yerini aldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
14 Aralık 2021 Salı 09:35
26 Okunma
Nobel barış ödülü aday adayı dünyaca ünlü yazardan yeni kitap: Barış Psikolojisi

Kitapları 73 dile çevrilen, 80 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü aday adayı Akif Manaf’ın, çığır açan yeni kitabı “Barış Psikolojisi” raflardaki yerini aldı.

Barış psikolojisi üzerine çok boyutlu güçlü analizlerin ve etkili çözüm önerilerinin yer aldığı kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Tüm dünyada geniş bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta “Barış Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitapta, barış olgusu tüm incelikleri ile masaya yatırılıyor.

Kitap arka kapaktan:

Kazananlar ölülerini kahraman ilan eder, kaybedenler ise birer suçlu. Oysaki savaşta ölenlerin hepsi kucak kucağa yatar toprağın altında. Ruhları ise senelerce savaş alanlarında savaşmaya ve acı çekmeye devam eder.

Mantığa aykırı, anlamsız bir safsatadır “barış için savaş” ifadesi. Yaşamak için ölmek, zevk almak için acı çekmek, mutlu olmak için mutsuz olmak ifadeleri ne kadar anlamsızsa “barış için savaş” ifadesi de o kadar anlamsızdır.

Günümüzün insanı içsel bir savaş, içsel bir kaos içindedir çünkü tamamıyla yanılsamanın kurbanıdır. Barışa ulaşmak için kişi içsel kaosunu aşmalıdır. Fakat birisi onu teselli ederse ona düşman gibi davranır çünkü teselli, barışa vardırmayan zaman kaybıdır.

Şayet insan içerideki savaşta savaşmazsa dışarıda savaşmaya mecbur kalır. Lakin insan içerideki savaşa girer, savaşır, kazanır ve savaşı bitirirse dışarıdaki savaş da biter. İşte barışa ulaşmanın tek yolu budur!

Kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor.

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin ve Bilgelik gibi insana dair hemen her konuda 80 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan Barış Psikolojisi, barış konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27

Son Güncelleme: 14.12.2021 11:08
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Nobel Barış ödülü Aday Adayı Dünyaca ünlü Yazardan Yeni Kitap: Barış PsikolojisiAkif Manaf
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