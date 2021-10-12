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Kemal Uysal’ın “İnce Zekânın Kahramanı Mamo Çete” Adlı Kitabı Çıktı

Adıyamanlı Yazar Kemal Uysal’ın “İnce Zekânın Kahramanı Mamo Çete” adlı kitabı çıktı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
12 Ekim 2021 Salı 14:16
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Kemal Uysal’ın “İnce Zekânın Kahramanı Mamo Çete” Adlı Kitabı Çıktı

Yazar Kemal Uysal’ın  “İnce Zekânın Kahramanı Mamo Çete” Adlı Kitabı Platanus Publishing yayıncılık tarafından yayınlanarak raflarda yerini aldı.

Kitap, Internet ortamındaki Türkiye'deki tüm satış siteleri (Emek Dağıtım, Kidega, Babil, Kitapseç, D&R, İdefix, Prefix, Pegem, Kitap ambarı, Kitapburada, Ekin Yayınevi, BKM Kitap, Hepsiburada, Garanti Kitap, Amazon Amerika, Amazon Türkiye, İlknokta, Derya Yayınevi, Kitapsihirbazı, Perpa Kitap, Kitapzen, Okuyanboğa, Kitapkoala, Sözcü Kitabevi, Kitabınabak, Kırmızı Kedi, Kitapambarı, Kitapburada, Kitapsahaf, Palme, n11 vb.) ile amazon.com üzerinden eserin tüm dünyada satışa sunuldu.

Anadolu’da Siyaset” Adlı kitabının, yazım aşamasında olduğunu belirten Kemal Uysal’ın bu hafta yayınlanmış olan kitabının tanıtım açıklamasında; “ Dünya tarihinde o kadar insan gelip geçmiştir… Padişahlar, krallar, komutanlar, politikacılar, sanatçılar, bilim adamları, dolandırıcılar; her türden ve her kademeden sayısız isimli, isimsiz kahramanlar… Ama çok azı tarih sayfalarında ve halkın belleğinde kalıcı olmuştur. Bunlar liderlik, cesaret, sanatçılık, vizyon, misyon, aşk, kahramanlık ve buluşları gibi özellikleriyle unutulmazlar arasında yerini alırken, kiminin de olağanüstü yetenekleri olmasına rağmen hak ettikleri yeri alamamış, unutulup gitmişlerdir. Çünkü herkes tarih sayfasında yer alacak şekilde şanslı olamamıştır. Amacım bunlardan birisini ortaya çıkarıp ölümsüzleştirmek ve bir değer olarak kalıcılığını sağlamaktır. Bu şahıs “Mamo Çete” lakaplı Mehmet Afşin’dir. Gençlik çağından ölümüne kadar hayatı inanılmaz derecede renkli ve enteresandır. Bu enteresan kişiliği sebebiyle kendisi, kültürel değerlerimiz arasında unutulmayacaklar listesine girmeyi fazlasıyla hak etmiştir. Bu “özgün” şahsın bizzat kendi ağzında dinlediğim, oğlunun ve yakın dostlarının da teyit ettiği, Nam-ı Diğer Mamo Çete’nin yaşamından bazı “kesitleri” sizlerle paylaşmak istedim.”

Kemal Uysal Kimdir?

1972 Adıyaman Besni”de doğdu. İlkokul eğitimini Şambayat Beldesi’nde tamamladı. Ortaokul ve Liseyi G.Antep’in Nizip ilçesinde okudu. Memuriyete 1994 yılında Adıyaman Devlet Hastanesi”nde başladı.

Eğitim Durumu: 

    1. Sosyal Hizmetler Lisans

    2. İşletme Lisans

    3. Adalet Önlisans 

    4. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans

Almış Olduğu Meslek Eğitimleri:

      1. Aile Danışmanlığı

      2. Eğitim Koçluğu

Yapmış Olduğu Görevler: 

  1. Kastamonu İnebolu Hastane Müdürlüğü
  2. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü
  3. Adıyaman Devlet Hastanesi Müdür Yardımcılığı
  4. Adıyaman Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde, Meslek Öğretmenliği

Sosyal ve Siyasi Faliyetleri:

  1. 2019 Adıyaman Şambayat Beldesi Ak Parti Belediye Başkan Adayı
Son Güncelleme: 12.10.2021 14:40
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