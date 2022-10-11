Fadlı Doğan'ın Eylül 2022 itibari ile iki yeni kitabı çıktı

Fadlı Doğan'ın Eylül 2022 itibari ile iki yeni kitabı çıktı. "Adıyaman'ın Manevi Gülleri ve Kanaat Önderleri Seyahatname" ve "Sevgi Yumağı" adlı kitabı Şiir Kitabı okuyucuları ile buluştu.