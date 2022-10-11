Haber sitemiz Yazarlarından Fatlı Doğan'ın Çıra Yayınları olarak "Adıyaman'ın Manevi Gülleri ve Kanaat Önderleri Seyahatname" adlı kitabı İnanç Turizmine Seyahat
Ve Bengusu Yayınları olarak "Sevgi Yumağı" adlı şiir Kitabı çıktı.
Fadlı Doğan'ın Eylül 2022 itibari ile iki yeni kitabı çıktı. "Adıyaman'ın Manevi Gülleri ve Kanaat Önderleri Seyahatname" ve "Sevgi Yumağı" adlı kitabı Şiir Kitabı okuyucuları ile buluştu.
Haber sitemiz Yazarlarından Fatlı Doğan'ın Çıra Yayınları olarak "Adıyaman'ın Manevi Gülleri ve Kanaat Önderleri Seyahatname" adlı kitabı İnanç Turizmine Seyahat
Ve Bengusu Yayınları olarak "Sevgi Yumağı" adlı şiir Kitabı çıktı.