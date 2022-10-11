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Fadlı Doğan'ın Eylül 2022 itibari ile iki yeni kitabı çıktı

Fadlı Doğan'ın Eylül 2022 itibari ile iki yeni kitabı çıktı. "Adıyaman'ın Manevi Gülleri ve Kanaat Önderleri Seyahatname" ve "Sevgi Yumağı" adlı kitabı Şiir Kitabı okuyucuları ile buluştu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
11 Ekim 2022 Salı 12:40
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Fadlı Doğan'ın Eylül 2022 itibari ile iki yeni kitabı çıktı

Haber sitemiz Yazarlarından Fatlı Doğan'ın Çıra Yayınları olarak "Adıyaman'ın Manevi Gülleri ve Kanaat Önderleri Seyahatname" adlı kitabı İnanç Turizmine Seyahat

Ve Bengusu Yayınları olarak "Sevgi Yumağı" adlı şiir Kitabı çıktı.

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