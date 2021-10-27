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Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap: Bilgelik

Kitapları 73 dile çevrilen, 79 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın, yeni kitabı “Bilgelik Nedir ve Nasıl Bilge Olunur?” raflardaki yerini aldı. Dünyaca ünlü yazarın Covid-19 günlerinde merakla beklenen yeni kitabı okurlarla buluştu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Ekim 2021 Çarşamba 11:57
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Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap: Bilgelik

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta bilgelik konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, eserde bilgelik üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:

Bilgelik, gerçekte kendini tanımayı sağlayan varoluşsal bilgiye sahip olma durumudur. Ayrıca ender ulaşılan, kapsamlı, derin, bütünsel hikmet sahibi bilge olma durumudur bilgelik. İşte bilgelik, bilge olan insanın taşıdığı özelliktir.

Bilgelik, “bil” kökünden geldiği için bilmek demektir. Peki, neyi bilmek? Bilmediğini bilmektir bilgelik. Evrensel bilgileri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesidir bilgelik. Sağduyu, durugörü, idrak ve sezgisel anlayışa sahip olmaktır.

Bilgelik; insan olarak kendini aşma, deneyimsel öz-bilgi edinme ve dünyasal değil varoluşsal erdemlerle ilgilidir. Dünyevi iyilik ve etik kavramlarının bilgelik ile hiçbir ilgisi yoktur. İşte bu vasıfları taşıyan bilge insan, bilgelik olgusunun temelidir.

“Kendini bil” özdeyişi bir bilgelik özdeyişidir. Her şeyin olduğu gibi olduğunu ama göründüğü gibi olmadığını bilmektir bilgelik. Bir bilgeden daha akıllı sayılan kişiler asla doğru bilgiye sahip olmazlar.

Bir bilginden daha bilgili biri bulunabilir ama bir bilgeden daha bilge biri asla bulunamaz. Bir bilgin bilmediği zaman bildiğini sanır, bir bilge ise hiçbir şey bilmediğini bilir. Bireyin kendi bilgisizliğinin farkında olması bilgeliktir.

Bilgelik sayesinde insan her şeyi olduğu gibi görür, tüm olaylara nüfuz edici bir anlayışa sahip olur ve acılardan tamamen özgürleşir. O; kusursuz fiziksel, zihinsel, düşünsel, sözel ve duygusal davranışlarla donatılmıştır.

Cehalet zehrinin panzehridir bilgelik. Aptal, hoş olan ancak kötü sonuçlar veren eylemlerde; akıllı, hoş olmayan ancak iyi sonuçlar veren eylemlerde; bilge ise hoş olan ve iyi sonuçlar veren eylemlerde bulunur.

Kitaptan Başlıklar:

Bu kitabı okuyan insan, bilgelik konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!

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Bilgelik gizemi nedir?

Bilgelik mucizesi nedir?

Bilgelik mekanizması nedir?

Bilgelik paradoksu nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin gibi insana dair hemen her konuda 79 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Bilgelik Nedir ve Nasıl Bilge Olunur? Eserinde verilen bilgilere sahip olan ve yaşamını bu bilgiler ışığında şekillendiren herkes fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını sonuna kadar koruyabilecek. Keyifle okunabilecek gerçek bir başucu kitabı. Mutlaka okuyun.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27

Son Güncelleme: 27.10.2021 11:58
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Dünyaca ünlü Yazardan Yeni Kitap: Bilgelikı Akif Manaf
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