CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakılma olayına sert tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - İsveç’te, Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik tepkiler sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: “Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin ‘ifade özgürlüğü’ adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum. https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1674336411967791106