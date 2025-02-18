Meryem: “Müslüman Olmak İçin Kalbimde Derin Bir Arzu Vardı”

İslam dinine geçiş süreci hakkında konuşan Meryem, uzun süredir Müslüman olmayı düşündüğünü ancak bu anlamlı adımı atmak için doğru zamanı beklediğini söyledi. Müslümanlığın kendisi için bir tercih değil, kalbinde büyüyen güçlü bir inanç ve bağlılık hissi olduğunu vurgulayan Meryem, Kelime-i Şehadet getirirken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Safvan Bin Muattal Türbesi’nde Kelime-i Şehadet Getirerek İslam’ı Seçti

Müslüman olma kararını Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Safvan Bin Muattal’ın türbesinde gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Meryem, “Burası benim için manevi bir anlam taşıyor. İslam’ı burada seçmek benim için çok özel bir an oldu” ifadelerini kullandı.

Müftü Kızmaz: “Meryem Kardeşimizi Tebrik Ediyoruz”

Müslüman olan Meryem’e Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve bir seccade hediye eden Samsat İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz, İslam dininin bir rahmet ve kardeşlik dini olduğunu vurguladı. Meryem’in inanç özgürlüğü çerçevesinde kendi iradesiyle İslam’ı seçtiğini belirten Müftü Kızmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Meryem kardeşimiz, kalben ve ruhen Müslümanlığı seçmiş ve bugün burada Kelime-i Şehadet getirerek İslam’a adım atmıştır. İslam, barış ve kardeşlik dinidir. Allah, Meryem kardeşimizin yolunu açık etsin, imanını daim kılsın. Kendisine bir Kur’an-ı Kerim ve seccade hediye ederek, manevi yolculuğunda rehberlik etmesi için dua ediyoruz."

Ezan-ı Şerif ile İslam’a İlk Adım

Müslüman oluşunun ardından Meryem’in yeni hayatına ilk adımı simgeleyen Ezan-ı Şerif, İmam Hatip Ahmet Eroğlu tarafından okundu. O anı büyük bir iç huzurla karşılayan Meryem, ezan sesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Törene katılan vatandaşlar da Meryem’in İslam’ı seçmesini sevinçle karşıladı ve onun için dualar etti. Samsat’taki bu manevi buluşma, İslam’ın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik dini olduğunun bir kez daha altını çizerken, Meryem’in yeni hayatında huzur ve mutluluk bulması için yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak : PHA