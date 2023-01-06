Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi Sıfır Atık konusunda çocukları bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla hikâye ve boyama kitabı hazırlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi genelindeki ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıfta eğitim gören öğrenciler için hazırlanan kitaplar, ilk olarak Seydili İlkokulu’nda eğitim gören 250 öğrenciye dağıtıldı.

Dağıtıma Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye olarak Sıfır Atık konusuna çok önem verdiklerini, bununla ilgili çeşitli projeler hazırladıklarını ve bu çalışmanın da o projelerden biri olduğunu ifade etti.

Başkan Öztürk yaptığı açıklamada; “ Bugün Seydili İlkokulu’ndaki ana sınıfı ve 1. Sınıflara Sıfır Atık konulu boyama ve hikâye kitabı dağıttık. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşlerinin büyük önem verdiği ve ülkemiz gündemine getirdiği Sıfır Atık konusuna bizlerde çok önem veriyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile küçük çocuklarımızı Sıfır Atık konusunda bilinçlendiriyor ve eğitiyoruz. İnşallah ilçemizde 2000 adet boyama ve hikâye kitabı dağıtacağız. İlçemiz eğitim konusunda oldukça iyi bir seviyede yer alıyor. Yerel yönetim olarak bizlerde eğitime elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Gerek çocuklarımızın eğitime ve öğretime olan ilgilerini artırmak gerekse okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak gibi birçok konuda çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımıza verilen her emek onlara feda olsun. Onlar bu ülkenin geleceği. İnşallah dağıttığımız bu kitaplar onlara faydalı olacaktır” diye konuştu.

Yahyalı İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya ise konuşmasında; “ Belediyemiz katkıları ile hazırlanan boyama ve hikâye kitaplarından dolayı belediye meclis üyelerine ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Eğitimsiz bir toplum düşünülemez. Gençliğini ihmal eden geleceğini ihmal etmiş olur. Yahyalı bu konuda baya ivme kazanmış. Bizde kaymakamlık ve belediye olarak her türlü konuda destek olmaya gayret ediyoruz. Bugün en önemli konulardan biri de atık konusu. Atıkların tekrar kazandırılması ve doğa bilincinin öğrencilere sağlanması noktasında önemli bir proje imza atılıyor. Öğrencilerimiz bu projeyle hem eğlenerek hem de öğrenerek bu bilince sahip olacaklar.” ifadelerini kullandı.