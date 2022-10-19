Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçede yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemede bulundu.

Yapımı devam eden Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi, Besni Dumlupınar Ortaokulu, Besni İlkokulu ve Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi Pansiyonu inşaatlarını gezdi. Özel İdare Müdürü Vekili Ahmet Tanrıkolu ve okul müdürlerinin de katılım sağladığı incelemelerde, inşaatların son durumları değerlendirilirken yapım işini üstlenen firma yetkililerinden de bilgi alındı.

İnşaat halindeki binaların durumu incelenerek planlanan teslim tarihlerine yetiştirilmesi konusunda yüklenici firmalarla fikir alışverişi yapıldı.

Kaymakam Çağlar Partal, eğitim binalarının planlanan teslim tarihinde bitirilmesi için gerekli kontrolleri yaptıklarını ve öğrencilerin daha modern ortamlarda ders görmesini temin etme konusunda devletin kararlı olduğunu belirtti.