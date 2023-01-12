Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Mahallede devam eden kaldırım döşeme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen yetkililer, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yapılacağını dile getirdi.

Mahallelerindeki yenileme çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.

