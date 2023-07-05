Gümrük Muhafaza ekiplerinin ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tıra yönelik düzenlediği operasyonda 160 kilo ecstasy ile 80 kilo esrar ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında ülkemize giriş yapmak üzere gelen bir tırı şüpheli görerek takibe aldı.

Gümrük tescil işlemlerinin sonrasında tır, ekiplerce X – ray tarama sistemine sevk edildi.

Sevk işlemi neticesinde aracın dorsesinden şüpheli yoğunluk algılanması üzerine ekipler tarafından yapılan fiziki aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette şeffaf poşetlerin içinde yeşil renkli bitki ve hap cinsi maddeler tespit edildi.

Çeşitli renk ve şekillerdeki hap ve yeşil bitki cinsi maddelerden alınan numunelerin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazında yapılan tahlilleri sonucu esrar ve ectasy olduğu anlaşıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen bu büyük operasyonda 160 kilo ecstasy ve 80 kilo esrar olmak üzere toplamda 240 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.