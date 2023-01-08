Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, memur zam oranı ile ilgili gerçekleştirdiği basın açıklamasında, zammın yeterli olmadığını kaydetti.

Seyyanen ek zam yapılmasını talep eden Başkan Ömer Çeker, Türkiye Kamu-Sene üye Türk Sağlık Sen olarak, geçtiğimiz gün açıklanan yüzde 25’lik zammın yetersiz olduğunu ve beklentileri karşılamadığını kamuoyu ile paylaştıklarını anımattı.

2023 yılının ilk yarıyılı için kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 25+5 = 30 zam yaptığını açıklaması çalışanlarda hayal kırıklığı oluşturduğunu belirten Çeker, "Yapılan zammın yetersiz olduğu gibi beklentileri karşılamaktan uzaktır. Yetkili sarı sendika, ekonominin geldiği noktayı, ekonomik verileri ve kamu çalışanlarının çekmiş olduğu ekonomik sıkıntıları görmezden gelerek 2023 yılının ilk yarıyılı için açıklanan yüzde 25 zammı ayakta alkışlaması, Akıl tutulmasıdır. Memur bunu hak etmiyor" dedi.

DÜZENLEME YAPILMALI

Memur ve emeklilerimizin 2022 yılındaki kayıplarını karşılamak, 2023 yılında alım güçlerini artırmak noktasında, ek zammın miktarı tekrar gözden geçirilmeli, memur ve emeklilerimizi rahatlatacak bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Çeker, "Memur ve emeklilerimizin 2022 yılındaki kayıplarını karşılamak, 2023 yılında alım güçlerini artırmak noktasında, ek zam miktarı gözden geçirilmeli, memur ve emeklilerimizi rahatlatacak bir düzenleme yapılmalıdır. Ek Zam düzenlemesi yapılana kadar çalışanlar adına mücadelemizi kararlılıkla süreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.