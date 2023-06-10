Mil Bayındır Sendikası Başkan Yardımcısı Burhanettin Aydınlı, görevine başlayan yeni hükümetten kamu çalışanları için yoksulluk sınırı üzerinde artış isterken, “ Eşel mobil sistemine geçilmeli” dedi.BURSA (İGFA) - Mil Sen Konfederasyonu’na bağlı Mil Bayındır Sendikası Başkan Yardımcısı Burhanettin Aydınlı, yeni kurulan 67’nci hükümetin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Kamuda çalışan memurların, enflasyon karşısında alım gücünün düştüğüne işaret eden Aydınlı, “Kamu çalışanlarının maaşlarına, mayıs 2023 verilerine göre 33 bin 750 lira olarak açıklanan yoksulluk sınırının üzerinde bir artış yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

MAAŞLAR YÜZDE 8 ERİDİ

2023 yılının ilk 5 ayında toplam enflasyonun yüzde 14.52 olduğuna dikkat çeken Burhanettin Aydınlı, “Kamu hizmetlerini yürüten memurlarımız, devletin vatandaşa karşı görünen yüzüdür. Hükümet tarafından çalışan memurlara enflasyona endeksli maaş artışı uygulanmaktadır. Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, zorunlu harcama kalemlerindeki artışlar; gıda, kira, ulaşım, giyim, akaryakıt fiyatları gibi unsurlar maaş zammı artışlarında dikkate alınmamaktadır. Kamu çalışanlarının alım gücü resmi enflasyona göre ocak ayından beri yüzde 8 eridi. En düşük dereceli memur maaşı asgari ücret düzeyine kadar gerilerken, ortalama memur maaşı ise bir ailenin 33 bin 750 lira olarak açıklanan yoksulluk sınırının üçte birine düştü” açıklamasında bulundu.

ADALET GETİRİLMELİDİR

Memurlar arasında dengeli, adaletli ve kademeli bir artış yapılması gerektiğini vurgulayan Aydınlı, “Aksi takdirde genel olarak bütün memurlara yapılan yüzdelik artışlar memur sınıfları arasında maaşların açılmasına neden oluyor. Memurlar açısından en önemli konulardan bir tanesi de memur maaşlarına eşel mobil sisteminin uygulanmasıdır” dedi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi; Çalışanların ücretlerinin satın alma gücünü koruyabilmek için ücretlerin enflasyondaki artışı dikkate alarak kendiliğinden ayarlanmasını sağlayan bir sistemdir. Böylece çalışanların ücret artışları için sözleşmelerle güncelleme yapmak yerine, ücret artışları otomatiğe bağlanmaktadır. Bu sistem 54. Hükümetin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan tarafından uygulamış ve o yıllarda memurların ücretlerine ortalama yüzde 84,4 oranında zam yapılmıştı.