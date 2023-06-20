Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen Mustafa Yıldırım yönetimindeki 02 DG 699 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı Mustafa Yıldırım, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA