Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Bölükyayla Beldesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.Ç'ye ait iki katlı binanın bahçesinde yemek pişirmek için yakılan ateş rüzgarın da etkisiyle binanın alt katına sıçradı. Yangının büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen M.Ç., E.Ç., A.Ç. ve R.Ç.’ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA