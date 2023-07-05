Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinde kentte büyük çaplı asayiş uygulaması yaptı. Çeşitli mekanlarda asayiş uygulamaları yapan ekipler, düğünlerde havaya rastgele silah atılmasının engellenmesine yönelik yapılan uygulamalarında da tabanca ve tüfek ele geçirdi. Plakasız motorlar üzerinde de denetimlerini sıklaştıran ekipler, 9 günlük bayram tatili boyunca 9 silah ele geçirirken, yakalanma emri olan 2 kişinin de yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Yapılan asayiş uygulamalarının vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade ettiler.

Kaynak : PHA