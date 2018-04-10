Kahta Kültür merkezinde akşam düzenlenen “Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim” programında İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Kâhta kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, TÜGVA il temsilcisi İdris Toprak, AK Parti ilçe başkanı Bedir Yeni, polisler ve gençler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını TÜGVA il temsilcisi İdris Toprak yaptı.

Toprak,15 Temmuz'dan önce vatandaşların korkulu rüyası olan polislerin içindeki hainlerin temizlenmesinden sonra bu gün halkın can ve mal güvenliğini sağlamaktan başka hiçbir art niyeti olmayan tertemiz bir teşkilatın varlığını anlattı.

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, önce sahnede asılı olan Türk bayrağını öptükten sonra gençlerin büyük coşkusu karşısına şöyle konuştu: “Kendisini, vatanına adamış, ömürlerini seve seve bu vatan için vermiş 173 yıllık sevdasıdır bu teşkilat. Bu akşam Kahta’da gördüğüm bu coşkudan sonra iyi ki emniyetçi olmuşum, iyi ki emniyet müdürü olmuşum, iyi ki bu kardeşlerimin huzuruna çıkmışım bununla iftihar ediyorum. Böyle bir coşkuyu daha önce hiç görmedim"

Programın bitiminde konuşan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, geceye teşrif eden İl Emniyet Müdürü ve ilçe kaymakamına teşekkür ederek, gençlere seslenip birlik ve beraberlik sözü aldı.

Konuşmalardan sonra TRT’nin düzenlediği Kuran-ı Kerim yarışmasında birinci olan Hafız Mehmet Çelik ve Muhammed Bıçak okudukları Kur'an-ı Kerim ile programa heyecan kattılar. Öğrencilerin şiir okuması ve ödül dağıtımı ile program sona erdi.