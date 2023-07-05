Alınan bilgiye göre kaza, Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Kemal Caddesi otogar kavşağında Musa Koldaş yönetimindeki 34 BAR 751 plakalı otomobil ile Eyüp Dinçer idaresindeki 16 ABA 950 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin yola savrulması ile sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olaya yerine gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Eyüp Dinçer, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavisi devam eden Eyüp Dinçer’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA