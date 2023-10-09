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Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Kahta-Siverek karayolu 58’inci kilometresinde meydana geldi.

Nissibi Köprüsü yakınlarında Mustafa Y. (54) idaresindeki 02 ABS 099 plakalı otomobil ile Tezcan B. (46) hakimiyetindeki 64 LR 175 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Müzeyyen Y. (49), Semanur Y. (19), Hiranur Y. (16), Şenol D. (28), Tekin P. (52) ve Mustafa A. (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Siverek ve Kahta’dan çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi ve Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Nissibi Köprüsü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, olay yerinden araçların çekilmesiyle birlikte ulaşım kontrollü olarak sağlandı.



Kaynak : PHA